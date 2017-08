Lo que opina Naiara Awada de su "doble" en Disney

08/08/2017 -

Los seguidores de Naiara Awada constantemente la comparan con un personaje de Disney bastante particular. No se trata precisamente de una princesa sino de Drizzela, una de las malvadas hermanastras de "Cenicienta".

Lejos de tomárselo mal, la actriz prefirió ponerle humor y riéndose de la burla compartió en Instagram una imagen de su cara junto a la del malvado dibujo animado. "Tanto me dicen que me parezco que hice mi propia versión a ver si me llaman de Disney para actuar de ella! Jajajajajajaja", escribió.