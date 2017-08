08/08/2017 -

Jorge Rojas sigue recorriendo los caminos de la Argentina para presentar las composiciones que integran "Sinfónico", "Aniversario" y "Los Rojas", una trilogía de discos que soñó y que hoy es realidad.

Con esta propuesta llegará a Bandera el próximo 16 de septiembre para cantar en el 6º Festival del Encuentro, espacio artístico y cultural que es organizado por la municipalidad de esa ciudad santiagueña.

Además, el prestigioso cantautor prepara las canciones que formarán parte de su nuevo CD, que piensa editar el año próximo. Con grandes amigos en Santiago, ‘una tierra que me inspira y quiero muchísimo’, Rojas se apronta para entregar al público santiagueño esas canciones en las que ha puesto todo de sí.

"Yo he trabajado siempre de corazón y haciendo lo mejor que pueda hacer", resaltó a EL LIBERAL en una entrevista exclusiva.

-Hay quienes dicen que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. ¿Cuánta locura y cuánta poesía hay en tu vida?

-Mucha locura, no sé cuánta poesía. Yo solamente escribo algunas vivencias y la hago de una manera casi intuitiva. No tengo estudio sobre esto, solamente lo escribo. Aprendí un poco de algunos maestros, leyendo algunas características de la escritura. Nada más que eso. No sé si es poesía, solamente son vivencias que las he ido dejando.

-Más allá de las giras, ¿cuál es tu presente?

-Estoy haciendo canciones. Ya llevo varias. Estoy componiendo temas, pero no sé para dónde se irá a disparar el disco. No estoy componiendo específicamente para el disco sino para la vida. De ahí voy a elegir canciones que considere que puedan estar en mi nuevo disco. Estoy compartiendo con amigos escribiendo estas canciones. He vuelto a componer con mi hijo Lautaro, con Fernando Quevedo, con Silvia Mugica, con Motta Luna y Néstor González. Quiero tener una cantidad de canciones nuevas para mi disco nuevo que lo voy a empezar a trabajar el año que viene. En este año voy a dedicarme a presentar la trilogía: "Aniversario", "Sinfónico y "Los Rojas".

-La Fiesta de la Cultura Nativa, donde reivindicas tu origen y tu lugar, se ha instalado en la gente, en el país, dado su fin solidario.

-Dio origen a un trabajo y a un compromiso solidario y de integración de una de las regiones más postergadas del país que es un lugar que conocemos perfectamente porque ahí está nuestra historia, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra raíz. Así que, decidimos un día, más allá de acompañar, de emprender un camino trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. En nuestro camino, esto ha sido un punto muy importante porque, más allá de nosotros de mostrar nuestra música y nuestra realidad en nuestras canciones como lo hicimos siempre, nos pusimos a trabajar codo a codo con nuestra gente para encontrar algunos caminos que nos lleven a dar dignidad a toda la región y su gente.

-¿Qué significó trabajar con tus hermanos?

-Los discos que hicimos con mis hermanos los llevo en el corazón porque forman parte de la raíz de lo que somos. La música me ha hecho navegar por distintos mares. En mi etapa solista he trabajado mucho la música de fusión, sobre todo cuando conocí todo el cordón Andino y parte de Latinoamérica con todas sus músicas. Eso ha influenciado mucho hoy en mis expresiones. Ese constante andar y de ser amplio y de brazos abiertos con la música me llevó a esta propuesta hermosa que me hicieron desde la Sinfónica de Salta. He vivido la música en distintas etapas y todas han sido enriquecedoras para mí.