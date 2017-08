"Nunca quise ser la minita que mostraba las piernas"

Fotos Ivana tuvo que enfrentar la filtración de un video íntimo. Quisiera que eso desaparezca del mapa.

08/08/2017 -

"Estoy soltera, pero no sola’, avisó Ivana Nadal (26), que vive una etapa "antinovio" y "enamorada de su libertad". La morocha se sumó como co conductora a Arroban Fútbol Show, el ciclo que sale por FWTV.

Si bien arrancó como modelo y no reniega de eso, cree que su camino va por la conducción, por lo que muchas veces tuvo que sortear prejuicios: "En Tiempo Extra (en las medianoches TyC Sports) se creía mucho que era la minita que iba a mostrar nada más que las piernas, y nunca quise eso para mi carrera. Ahora por ejemplo casi no hago desfiles de ropa interior: se me hace raro caminar en culo delante de la gente. Nunca quise ser un par de piernas y una mina callada o riéndose y nada más", contó a Teleshow.

"Estoy feliz de todo lo que hice en mi carrera, hice un camino de hormiga prolijo, con la cabeza apuntada a un lugar y nunca me fui del carril", destacó, y se sinceró al hablar de los prejuicios que debió enfrentar: "No sé si por ser mujer, sino por ser nueva en algo. Cuando te metés en un terreno nuevo los que más saben te dan una mano y los que no saben tanto son los que te pueden llegar a juzgar, porque les gustaría estar en tu lugar y opinan sin saber".

Su infancia

Los padres de Ivana se separaron cuando apenas era una beba, y a diferencia de lo que pasa en la mayoría de las familias, se fue a vivir con su papá. "Fue por un tema de que convenía más, fue un arreglo entre ellos. Yo tenía un año y no tomé ninguna decisión. Viví con mi papá, después con mi mamá, con mi papá otra vez, después me fui a vivir sola. En tiempo total, viví más con él. Tuve una infancia linda, todos me acompañaron", reveló.

La conductora aseguró que la filtración de sus imágenes íntimas no la afectó a nivel laboral, pero sí en el plano personal: "Nadie quiere que esa situación salga en todos lados. Me encantaría que desapareciera del mapa. Pero mi familia, que es lo que más me importa, me bancó", dijo.

En momentos como ese, ver las redes sociales puede ser un arma de doble filo porque más allá de los mensajes de apoyo, hay comentarios malintencionados. "Fue duro en un 20 por ciento, porque recibí mucho apoyo. Hay tres gatos locos que bardean porque son ‘haters’, nacieron para eso, están delante de la computadora esperando un problema para colgarse e insultar. Hay que aprender a que no te molesten porque es gente que tiene odio por algo y hace catarsis hiriendo a personas que no conocen".