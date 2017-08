Karina "La Princesita" habló del "Kun" Agüero y le tiró un "palito" al "Polaco"

Fotos El "Kun" y Karina enfrentaron rumores de separación, pero siguen juntos.

Karina "La Princesita" Tejeda contó aspectos de su vida nunca antes revelados y aprovechó para tirarle un "palito" a su ex, "El Polaco".

Al hablar sobre su actual pareja, Sergio "Kun" Agüero, la cantante contó: "Me conquistó con su atención. Me cuidó. No estaba acostumbrada. Se ocupó de mí, por ejemplo cuando empezamos a charlar me decía ‘esto está mal’, ‘esto está bien’, ‘¿pero vos te sentís bien acá?’, ‘para mí tendrías que hacer esto’. ¿Que me presten atención? No estaba acostumbrada".

"Kun tiene carisma. Cuando alguien tiene ángel, la gente te quiere", aseguró enamorada, en el programa de Matías Martin.

Por otra parte confesó que tuvo una infancia muy dura, debido a que sufrió bullying durante todos sus años de colegio. "Te queda el miedo al rechazo y sufrís más que el resto de las personas porque ya conocés lo doloroso que es. Yo tenía 12 años cuando empezó, me cambiaba de colegio y me volvía a pasar lo mismo", detalló.

También se crió en un entorno con situaciones de violencia. "Por respeto a mi papá no las quiero hablar. Todos nos equivocamos", indicó.