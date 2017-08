Fotos Macedonia recibe el duelo entre Real Madrid y Manchester United

Hoy 08:09 -

Real Madrid, campeón de la Champions League, y Manchester United, ganador de la Europa League, disputarán este martes la Supercopa de Europa, el primer título de la temporada, en Skopje, Macedonia. El estadio Nacional Arena Felipe II será el escenario del encuentro que comenzará a las 15.45, y será televisado por Fox Sports y ESPN.

Será un encuentro estelar, en esta parte del año. Citado Cristiano Ronaldo en Real Madrid, luego de variados rumores de salida, y con el foco del choque entre Zidane y Mourinho, ex conductor del equipo blanco. La cita no tendría presencia argentina, ya que Sergio Romero no está confirmado y Marcos Rojo sigue con el proceso de rehabilitación tras una lesión.

Real Madrid dispondrá de un equipo similar al que ganó la última liga española, dado que todavía no se hizo fuerte en el mercado de pases, más allá de la salida de James Rodríguez, transferido a Bayern Munich. Manchester United presentará al delantero belga Romelu Lukaku, por el que pagó cerca de 85 millones de euros. En realidad, el elenco británico invirtió 166 millones de euros; además, sumó al volante serbio Nemanja Matic (Chelsea) y al defensor sueco Victor Lindelof (Benfica). Este choque también representará el primer partido oficial de José Mourinho frente al equipo con el que festejó una Liga local, una Supercopa de España y una Copa del Rey entre 2010 y 2013.