La insólita justificación del profesor que fue descubierto con un "machete"

Fotos El docente quedó expuesto.

Hoy 13:26 -

El docente que fue atrapado copiando durante un examen de jerarquía directiva expresó una insólita justificación cuando le preguntaron sobre su accionar.

"Una evaluación lleva a estar nervioso. Además, estuvimos desde las 7 hasta las 9 de la mañana, dos horas esperando. Un lapso muy largo. No había dormido la noche anterior, del sábado al domingo había estudiado hasta las 5 de la madrugada", expresó ante las cámaras de TVA Canal 4 de San Rafael.

Luego, siguió justificándose: "Después de que empiezo a hacer la evaluación, se me pone la mente en blanco y no sabía para donde encarar el examen. Fui al baño, me acompañó una supervisora. Volví a la evaluación y nuevamente volví a tener esa laguna".

Por último aseveró: "Me había hecho un croquis con palabras claves. No era un machete, no tenía conceptos. Sólo eran palabras".