Creer o reventar: Un nuevo fin del mundo llega en septiembre

FOTO TOMADA DE PIXIBAY.COM

Hoy 17:40 - Si tienes proyectos para el mes que viene puedes ir olvidando tus planes, ya que podría ser que no estemos vivos para entonces, según aseguran diversos adeptos a las teorías sobre el fin del mundo.



Aficionados a la astronomía y la numerología bíblica estiman que el apocalipsis tendrá lugar exactamente el 23 de septiembre, cuando la Luna aparezca a los pies de la constelación de Virgo, y será causado por la colisión de la Tierra con el presunto planeta X, también conocido como Niburu.



David Meade explicó al periódico 'Daily Star' que el 'Gran Eclipse Americano' que tendrá lugar el próximo 21 de agosto "es un presagio" porque ese día "el amanecer será oscuro, como predijo el profeta Isaias" y "La Luna que saldrá ese día se llama 'Luna Negra', un fenómeno que sucede "aproximadamente cada 33 meses".



Además, el autor relaciona ese número con diversas referencias: "El nombre divino de Elohim figura 33 veces en el Génesis. El eclipse comenzará en 33º estado de Estados Unidos (Oregón) y terminará en la latitud 33º en Charleston, Carolina del Sur. Un eclipse de semejante magnitud no ocurrió desde 1918, es decir, 99 años o 33 multiplicado por tres".



El mito sobre el planeta X se remonta a 1975 y desde entonces ha estado en el centro de numerosas predicciones. Sin embargo, "No existe evidencia telescópica ni de ningún otro tipo" y "tampoco hay ninguna prueba de su efecto gravitacional sobre otros cuerpos celeste del Sistema Solar", escribió el especialista de la NASA, Don Yeomans.