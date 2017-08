A los 39 años murió Chantek, el orangután que "fue a la universidad"

Fotos Chantek tenía 39 años.

Hoy 18:43 -

Chantek, el único orangután que “fue a la universidad”, murió a los 39 años, en el zoo de Atlanta. Este animal extraordinario fue uno de los primeros simios en aprender el lenguaje de señas, sabía ir al baño y hasta limpiar su habitación.

El orangután nació en el Centro de Investigación Nacional de Primates Yerkes y estuvo durante 9 años viviendo con investigadores de la Universidad de Tennessee-Chattanoog, donde le enseñaron 150 palabras con lenguaje de señas.

Con Lyn Miles, antropóloga de profesión, aprendió mucho más: sabía cómo ir al baño, limpiar el cuarto que ocupaba, usar herramientas y hasta memorizar la ruta desde la universidad hasta su restaurante favorito.

Durante los últimos años tuvo una afección cardíaca que era tratada por los veterinarios del lugar, pero no se confirmó que esa sea la causa de su muerte. Su vida fue contada en el documental "The ape who went to college".