"Mamá, tengo miedo", dijo Nadia antes de desaparecer

Fotos Nadia Rojas.

Hoy 19:48 -

Hace casi una semana que Nadia Rojas está desaparecida. La joven había sido capturada por una red de trata, pero luego de ser rescatada, volvió a desaparecer. “Mamá, tengo miedo”, le habría dicho a su madre, antes de desaparecer.

“Después no la pude ver más porque la trasladaron a un refugio de alta seguridad y me dijeron que ni yo podía saber dónde estaba, y dos días después me informan que se había escapado; cómo se va a escapar si estaba bajo el cuidado de ellos y en un lugar seguro”, agregó la mujer.

Aparentemente, la menor había comenzado a dar testimonios de las situaciones que vivió en cautiverio, donde narró los abusos sufridos e identificó a determinadas personas, por lo que se decidió que sea trasladada a un refugio de máxima seguridad.