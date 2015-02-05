CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Agosto 2017
A LAS 15.30 ELIF
Por El Liberal
Hoy 21:24 -
CANAL 7
07.00 BAIRES DIRECTO
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.30 ELIF
16.45 MAR DE AMORES
18.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.35 TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
14.00 VINO EL AMOR
15.00 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 ARABIA SALVAJE
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TELÓN ABIERTO
19.00 PUNTO LÍMITE
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 OTRA CANCHA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
10.28 MONSTERS, INC.
12.19 BUSCANDO A NEMO
14.19 LOCA POR LAS COMPRAS
16.23 LA MEJOR DE MIS BODAS
18.15 MONSTERS, INC.
20.07 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA
22.00 BUSCANDO A NEMO
TCM
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF
09.20 LOS BLUES BROTHERS
11.42 CUESTIÓN DE HONOR
14.18 AUSTIN POWERS. EL ESPÍA SEDUCTOR
16.06 GENERACIÓN X
17.54 BATMAN ETERNAMENTE
20.10 CASADOS CON HIJOS
20.35 LA NIÑERA
21.00 CORRE LOLA CORRE
22.35 LA VIDA DE DAVID GALE
TNT
08.22 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA
11.23 ÁNGELES Y DEMONIOS
13.58 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA
16.08 RALPH, EL DEMOLEDOR
18.02 LOS BOXTROLLS
19.57 MONSTERS UNIVERSITY
22.00 TERMINATOR. LA SALVACIÓN
00.06 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA
SPACE
08.27 MAVERICK
10.53 LA TIERRA PERDIDA
12.48 LOS CAZADORES DEL ARCA PERDIDA
15.02 INDIANA JONES Y EL TEMPLO DE LA PERDICIÓN
17.16 INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA CRUZADA
19.47 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL
21.14 TODAS LAS CHEERLEADERS MUERTAS
CINECANAL
09.00 BEE MOVIE. LA HISTORIA DE UNA ABEJA
10.45 VIAJE A LAS ESTRELLAS
13.00 500 DÍAS CON ELLA
14.50 OTRA RIDÍCULA PELÍCULA DE BAILE
16.20 PASOS DE BAILE
18.05 TRIPULACIÓN DAVE
19.50 PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL RAYO
22.00 A LA ... CON LOS ZOMBIES
23.40 SUEÑOS DE LIBERTAD
SONY
07.30 RULES OF ENGAGEMENT
08.00 SEINFELD
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
15.00 LA CASA DE LAS CONEJITAS
17.00 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 BLACK-ISH
20.30 BLACK-ISH
21.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
22.00 BEYOND THE TANK
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+EL 10, A LAS 22, RECITAL EXCLUSIVO DE DANIEL AGOSTINI.
+EL 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS DE DIVÁN”, UNA OBRA DE GABRIEL ROLÓN.
+JUEVES 24, SUBE A ESCENA “LA GRANJA DE ZENÓN Y EL HUEVO DE ORO”.CLUB OLÍMPICO
(LA BANDA)
+SÁBADO 19, “EL CARABAJALAZO” CON “PETECO”, “LOS CARABAJAL”, “CUTI” Y ROBERTO, ROXANA, GRACIELA, “DEMI”Y ARTISTAS INVITADOS. CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 20 DE AGOSTO, A LAS 15, SE PRESENTARÁ RAÚL ERNESTO DÍAZ, EN EL MARCO DE LOS RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL. INTEGRÓ EL GRUPO OCTUBRE, Y FUE FUNDADOR DE LOS QUIJANOS Y DEL GRUPO BAMBOLÉ. FÓRUM
(PERÚ 510)
+JUEVES 5 DE OCTUBRE, AXEL PRESENTARÁ SU DISCO “SER”.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3(3D): ANIMACIÓN (ATP)
HOY 17:00 (Cast) 19:00 (Cast)
TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO (3D): CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY -21:00
CARS 3 (3D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY - 16:25 (Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY - 18:40 (Cast) 21:30 (Subt)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D): COMEDIA (ATP)
HOY - 17:30 (Cast)
SPIDERMAN : DE REGRESO A CASA (2D):
CÓMIC (+ 13 años)
HOY - 19:40 (Cast)
CONJURO DEL MÁS ALLA (2D): TERROR (+ 13 años)
HOY -22:40 (Subt)
CARS 3 (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY - 17:40 (Cast)
DUNKERQUE (2D):
HISTORICA, DRAMA (+ 13 años)
HOY -20:00 (Cast) 22:15 (Subt)
MI VILLANO FAVORITO 3 (2D): ANIMACION (ATP)
HOY - 16:30 (Cast) 18:30 (Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY - 21:00 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
CARS 3 ATP CASTELLANO 2D 17:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
MI VILLANO FAVORITO 3 Apta todo público CASTELLANO 2D 16:20 (SOLO DOMINGO 06-08-2017) 18:10 - 20:10 (TODOS LOS DÍAS)
TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO Apta 13 años CASTELLANO 2D 16:50 - 22:10 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
DUNKERQUE Apta 13 años
CASTELLANO 2D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA Apta 13 años con reserva CASTELLANO 2D 21:30 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:50 (TODOS LOS DÍAS)