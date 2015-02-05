CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Agosto 2017

A LAS 15.30 ELIF

Hoy 21:24 -

CANAL 7

07.00 BAIRES DIRECTO

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

15.30 ELIF

16.45 MAR DE AMORES

18.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.35 TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

14.00 VINO EL AMOR

15.00 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 ARABIA SALVAJE

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TELÓN ABIERTO

19.00 PUNTO LÍMITE

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 OTRA CANCHA

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

PELÍCULAS

CINEMAX

10.28 MONSTERS, INC.

12.19 BUSCANDO A NEMO

14.19 LOCA POR LAS COMPRAS

16.23 LA MEJOR DE MIS BODAS

18.15 MONSTERS, INC.

20.07 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA

22.00 BUSCANDO A NEMO

TCM

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF

09.20 LOS BLUES BROTHERS

11.42 CUESTIÓN DE HONOR

14.18 AUSTIN POWERS. EL ESPÍA SEDUCTOR

16.06 GENERACIÓN X

17.54 BATMAN ETERNAMENTE

20.10 CASADOS CON HIJOS

20.35 LA NIÑERA

21.00 CORRE LOLA CORRE

22.35 LA VIDA DE DAVID GALE

TNT

08.22 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA

11.23 ÁNGELES Y DEMONIOS

13.58 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA

16.08 RALPH, EL DEMOLEDOR

18.02 LOS BOXTROLLS

19.57 MONSTERS UNIVERSITY

22.00 TERMINATOR. LA SALVACIÓN

00.06 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA

SPACE

08.27 MAVERICK

10.53 LA TIERRA PERDIDA

12.48 LOS CAZADORES DEL ARCA PERDIDA

15.02 INDIANA JONES Y EL TEMPLO DE LA PERDICIÓN

17.16 INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA CRUZADA

19.47 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL

21.14 TODAS LAS CHEERLEADERS MUERTAS

CINECANAL

09.00 BEE MOVIE. LA HISTORIA DE UNA ABEJA

10.45 VIAJE A LAS ESTRELLAS

13.00 500 DÍAS CON ELLA

14.50 OTRA RIDÍCULA PELÍCULA DE BAILE

16.20 PASOS DE BAILE

18.05 TRIPULACIÓN DAVE

19.50 PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL RAYO

22.00 A LA ... CON LOS ZOMBIES

23.40 SUEÑOS DE LIBERTAD

SONY

07.30 RULES OF ENGAGEMENT

08.00 SEINFELD

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

15.00 LA CASA DE LAS CONEJITAS

17.00 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 BLACK-ISH

20.30 BLACK-ISH

21.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

22.00 BEYOND THE TANK

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+EL 10, A LAS 22, RECITAL EXCLUSIVO DE DANIEL AGOSTINI.

+EL 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS DE DIVÁN”, UNA OBRA DE GABRIEL ROLÓN.

+JUEVES 24, SUBE A ESCENA “LA GRANJA DE ZENÓN Y EL HUEVO DE ORO”.CLUB OLÍMPICO

(LA BANDA)

+SÁBADO 19, “EL CARABAJALAZO” CON “PETECO”, “LOS CARABAJAL”, “CUTI” Y ROBERTO, ROXANA, GRACIELA, “DEMI”Y ARTISTAS INVITADOS. CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 20 DE AGOSTO, A LAS 15, SE PRESENTARÁ RAÚL ERNESTO DÍAZ, EN EL MARCO DE LOS RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL. INTEGRÓ EL GRUPO OCTUBRE, Y FUE FUNDADOR DE LOS QUIJANOS Y DEL GRUPO BAMBOLÉ. FÓRUM

(PERÚ 510)

+JUEVES 5 DE OCTUBRE, AXEL PRESENTARÁ SU DISCO “SER”.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO 3(3D): ANIMACIÓN (ATP)

HOY 17:00 (Cast) 19:00 (Cast)

TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO (3D): CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY -21:00

CARS 3 (3D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY - 16:25 (Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY - 18:40 (Cast) 21:30 (Subt)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D): COMEDIA (ATP)

HOY - 17:30 (Cast)

SPIDERMAN : DE REGRESO A CASA (2D):

CÓMIC (+ 13 años)

HOY - 19:40 (Cast)

CONJURO DEL MÁS ALLA (2D): TERROR (+ 13 años)

HOY -22:40 (Subt)

CARS 3 (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY - 17:40 (Cast)

DUNKERQUE (2D):

HISTORICA, DRAMA (+ 13 años)

HOY -20:00 (Cast) 22:15 (Subt)

MI VILLANO FAVORITO 3 (2D): ANIMACION (ATP)

HOY - 16:30 (Cast) 18:30 (Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY - 21:00 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

CARS 3 ATP CASTELLANO 2D 17:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

MI VILLANO FAVORITO 3 Apta todo público CASTELLANO 2D 16:20 (SOLO DOMINGO 06-08-2017) 18:10 - 20:10 (TODOS LOS DÍAS)

TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO Apta 13 años CASTELLANO 2D 16:50 - 22:10 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

DUNKERQUE Apta 13 años

CASTELLANO 2D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA Apta 13 años con reserva CASTELLANO 2D 21:30 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:50 (TODOS LOS DÍAS)

 
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