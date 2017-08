Arrancó la etapa Clausura del Certamen Anual de las Inferiores

09/08/2017 - El sábado pasado se disputó la primera fecha de la etapa Clausura, del Torneo Anual que organiza el Consejo Auxiliar de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol, y que se denomina Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora. Los resultados registrados fueron: Sexta: Sarmiento 3, Almirante Brown 0; Central Córdoba 2, Villa Unión 0; Agua y Energía 2, Banfield 1; Mitre Amarillo 2, Clodomira 1; Central Argentino 2, Instituto Santiago 0; Estudiantes 1, Mitre Negro 1; Güemes 1, Sportivo Fernández 0; Independiente (F) 1, Vélez 1; Unión Santiago 1, Comercio 1; Defensores de Forres 0, Independiente (B) 2; Yanda 0, Unión (B) 0. Séptima: Sarmiento 4, Almirante Brown 0; Central Córdoba 1, Villa Unión 0; Agua y energía 4, Banfield 0; Mitre Amarillo 6, Clodomira 0; Central Argentino 2, Instituto Santiago 1; Estudiantes 0, Mitre Negro 0; Güemes 0, Sportivo Fernández 1; Independiente (F) 1, Vélez 1; Unión Santiago 1, Comercio 2; Defensores de Forres 1, Independiente (B) 1; Yanda 2, Unión (B) 4. Octava: Sarmiento 1, Almirante Brown 0; Central Córdoba 6, Villa Unión 0; Agua y energía 1, Banfield 1; Mitre Amarillo 1, Clodomira 0; Central Argentino 1, Instituto Santiago 2; Estudiantes 2, Mitre Negro 1; Güemes 2, Sportivo Fernández 2; Independiente (F) 2, Vélez 0; Unión Santiago 2, Comercio 1; Defensores de Forres 2, Independiente (B) 4; Yanda 2, Unión (B) 0. Novena: Sarmiento 8, Almirante Brown 0; Central Córdoba 4, Villa Unión 0; Agua y energía 1, Banfield 0; Mitre Amarillo 1, Clodomira 0; Central Argentino 2, Instituto Santiago 0; Estudiantes 0, Mitre Negro 0; Güemes 0, Sportivo Fernández 1; Independiente (F) 0, Vélez 4; Unión Santiago 1, Comercio 2; Defensores de Forres 0, Independiente (B) 3; Yanda 1, Unión (B) 4. Cabe recordar que la etapa Apertura clasificó a los primeros cuatro equipos, de cada categoría, para los cuartos de final. Ellos son: Sexta: Mitre Amarillo, Güemes, Sarmiento y Vélez. Séptima: Mitre Amarillo, Sportivo Fernández, Sarmiento e Independiente (F). Octava: Central Córdoba, Independiente (F), Agua y Energía y Vélez. Novena: Central Córdoba, Vélez, Sarmiento y Comercio. Este sábado, desde las 8.30, se diputará la segunda fecha: Clodomira vs. Instituto, Banfield vs. Mitre Amarillo, Villa Unión vs. Agua y Energía, Alte. Brown vs. Central Córdoba, Yanda vs. Sarmiento (en Peñarol), Comercio vs. Def. Forres, Vélez vs. Unión Santiago, Sportivo vs. Indep. (F), Mitre Negro vs. Güemes (en Banco Provincia), Unión (B) vs. Estudiantes y Central Argentino vs. Indep. (B).l