Un santiagueño cuenta desde Caracas cómo viven los venezolanos

Fotos GODOY. El presidente de Federalismo y Libertad, al centro, en las calles venezolanas. Desde allí contó cómo viven.

Hoy 06:59 -

Desde el 2011, el Dr. José Godoy viaja cada año a Venezuela a impartir talleres y cursos a través de un programa de cooperación entre la Fundación Federalismo y Libertad que preside, la Universidad Central de Venezuela y el Cedise Libertad, una organización venezolana y de la Red Liberal de América Latina.

“Este año, la primera vez que estuve en Venezuela fue en abril, en Anzoátegui para dictar una serie de talleres entre los jóvenes. Uno de los chicos que participaba, César Pereyra, fue una de las víctimas de la Guardia Nacional. Lo mataron en una protesta. Ahora vine en plan de visitar a la madre del chico que se llama Sulimar Villegas y a ver básicamente las protestas y cómo está evolucionando esta situación’, señaló Godoy.

¿Qué es lo que más sorprende al llegar a Venezuela?

Desde 2011 viajo todos los años. En 2011, el dólar oficial estaba en enero a 4 bolívares y en el aeropuerto ya había gente en el mercado negro que lo ofrecía a 8 bolívares. En el 2014 por U$S 1 ya te daban 70 bolívares. En el 2015, por U$S 1 te daban 450 bolívares. Ese año vine por dos semanas. Cuando salí, ya me pagaban 650 bolívares por cada dólar. O sea, en dos semanas se había devaluado un 30%. Hoy 17 mil bolívares, hacen un dólar. Aquí no se puede usar tarjeta de débito, hay que andar todo el tiempo llevando bolsos con dinero porque la plata no vale nada. Si, por ejemplo, te quieres comprar una valija, hay que llevar el dinero en efectivo y puedes estar media hora contando los billetes cuando te lleva solo 5 minutos el elegirla. Lo otro que me sorprende es que toda la política económica se maneja por una pagina de internet que se llama Dólar Today que la dirige gente que nadie sabe quién es pero, supuestamente, son los que manejan la compra y venta de dólares en la zona de frontera. Todos los días varían los precios: El dólar pasó de cotizar a 10 mil bolívares el miércoles pasado a 17 mil bolívares ahora.

¿Cuál es el salario mínimo de un trabajador en el país?

El salario mínimos son 200 mil bolívares, incluido un ticket canasta que dan para alimentos. Ese monto, al valor del dólar negro, que es el que rige la economía a través de la página Dólar Today son U$S 12 eso es el salario mínimo. (Al valor de cierre del dólar oficial de ayer en la Argentina, equivaldría a $215,64). Es muy barato contratar personal para un extranjero porque hay recursos humanos de muy alta calidad porque históricamente hace 50 años en Venezuela está la universidad pública gratuita, existen buenas universidades como la Universidad Central de Venezuela. Un gerente de empresas puede ganar, a lo sumo U$S 100. Pero cómo sobreviven, es un misterio.

¿Cómo hace la gente para sobrevivir ?

Una forma de sobrevivir es hacer colas y colas para comprar los productos regulados que son los que están a precio muy subsidiado, pero obviamente son escasos. Hay colas y colas para hacer, que te llevan 6 ó 7 horas. Hay un mercado que es el bachaqueo que es gente que se dedica a hacer colas para comprar y luego, revende a 10 veces su valor en el mercado negro.l

