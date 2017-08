Gallardo: "Nos costó soltarnos y encontrarnos"

Fotos CHARLA. Gallardo elogió las actuaciones de los debutantes Lux y Pérez, que debió salir por una molestia.

09/08/2017 -

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, que anoche celebró sus 200 partidos dirigiendo al equipo ‘millonario’ con la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores tras empatar con Guaraní, admitió que el equipo "necesita mejorar muchísimo", pero aseguró estar "tranquilo porque esa superación va a llegar".

"Más allá de la clasificación, para nosotros era un partido duro y lo sufrimos por momentos, ya que venimos con poca competencia y máxime después de una pretemporada exigente", destacó Gallardo durante la conferencia de prensa post partido en el estadio Monumental.

"Nos costó soltarnos y encontrarnos, pero siempre pasó eso en los principios de cada semestre. Y jugar un partido de este tipo, con tantas exigencias y ante un equipo que venía en competencia, siempre es complicado", resaltó.

El "Muñeco" sostuvo que pese al 1 a 1 final está "convencido de que con el tiempo el equipo irá soltándose. Yo trabajo pensando en lo mejor para el equipo y el funcionamiento no se puede analizar en un primer partido. Por eso el sistema irá variando hasta encontrar el mejor. Pero debemos superarnos muchísimo, y más allá de que me hubiese gustado que el equipo hubiese tenido mayor fluidez, me voy tranquilo".

"En cuanto a los debutantes, Enzo Pérez tuvo un buen partido (se retiró con un corte en la rodilla derecha) y lo de Germán Lux fue correcto. Lo que pasa que hay mucha ansiedad con el puesto de arquero y ahora empezó atajando él, pero eso no significa que lo vaya a hacer siempre".

"Y en cuanto a mí, no tenía estadísticamente en mente haber llegado a los 200 partidos dirigiendo a River, pero eso es un número más", minimizó.

En cuanto a la ubicación de Lucas Alario como único atacante, Gallardo aclaró que "poner más delanteros no garantiza nada, pero no esperábamos el gol de Guaraní en el final del primer tiempo".

"Por eso cuando terminó el partido el clima en el vestuario no era de fiesta, sino que les dije a los jugadores que celebraran la clasificación pero hasta ahí nomás, porque somos realistas. Nosotros necesitamos que en el medio los volantes, que son de buen pie, tengan posesión pero también dinamismo para atacar, que es lo que pretendo", apuntó.

"El de anoche no fue el mejor partido nuestro en general, en todas las líneas, pero confío en que eso va a mejorar con rodaje, por lo que nuestra idea es tratar de repetir el mismo equipo en todas las competencias, llámese Copa Argentina o campeonato local".