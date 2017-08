El boliviano Chumacero se acerca a Independiente

Fotos APUESTA. Alejandro Chumacero se acerca tras la eliminación de The Strongest de la Libertadores

09/08/2017 -

El mediocampista boliviano Alejandro Chumacero está cerca de convertirse en refuerzo de Independiente, admitió anoche el propio jugador, aunque reconoció que la cuestión "debe resolverse con los dirigentes de The Strongest", club con el cual tiene contrato hasta diciembre.

Chumacero dijo en el estadio de Lanús, tras la eliminación de su equipo en la Copa Libertadores, que su representante "se reunirá con los directivos del club para destrabar la situación y para concretar el arribo a Independiente".

El posible pase depende también de una transferencia de Emiliano Rigoni, ya que en ese caso el entrenador Ariel Holan pensó en Chumacero para cubrir ese puesto.

En ese sentido la comisión directiva de Independiente continúa las negociaciones para conseguir los refuerzos que solicitó el entrenador, Ariel Holan, pero todas están supeditadas a la venta del cordobés Emiliano Rigoni y el correspondiente ingreso de dinero al club.

Los arribos del volante central de Argentinos Juniors, Esteban Rolón, y de los delanteros Nazareno Solís, de Boca, y Raúl Bobadilla, de Ausburgo, de Alemania, no avanzarán hasta que no se concrete la salida del ex Belgrano de Córdoba.

Más allá de esto desde el conjunto de Avellaneda esperan una oferta del fútbol belga por el atacante misionero Martín Benítez, que también aportaría dinero fresco para poder gastar en el mercado de pases de invierno.

"Mi sueño es jugar en Argentina con la oportunidad que me está dando el profesor Holan, con el cual ya estuve hablando y me dijo que me quiere en el equipo, al cual sigo mucho", contó Chumacero.

"El pase no se cerró porque tenía un compromiso con el profesor (César) Farías y con la dirigencia de The Strongest para quedarme hasta lo que avanzáramos en la Libertadores, aunque me quede contrato hasta diciembre", indicó el volante.

Chumacero aclaró que "otro impedimento en la Argentina es el cupo de extranjeros, que tendría que permitir un jugador más" si el uruguayo Gastón Silva, del Torino de Italia, firma con el club de Avellaneda.