Angelici irá al TAS para levantar el veto

09/08/2017 -

El presidente de Boca Juniors y vicepresidente de la AFA, Daniel Angelici, confirmó que apelará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ante la negativa de la Conmebol a levantar el veto que se le aplicara y que le impide ejercer cargos en el orden internacional.

"Voy a acudir al TAS para dejar mi situación en claro, por mi familia y por el club que represento", señaló Angelici, quien admitió que la presentación que realizó ante la propia Conmebol fue hecha fuera de término.

Angelici dijo que ese argumento es un "exceso de formalismo" de la Conmebol. Agregó el dirigente que pidió "las disculpas del caso y expliqué los motivos. Puedo mostrar la gestión en mi club, soy vicepresidente de la AFA y todo esto me parece muy extraño, hay cuestiones muy raras". En nota con radio La Red desde Asunción, Angelici aclaró: "No aspiró a tener ningún cargo en Conmebol. Vine a hacer una entrevista y explicar los motivos".

"(El presidente de la AFA, Claudio) Tapia va a plantear el tema en el Comité Ejecutivo -adelantó-, en forma verbal y seguramente haremos un escrito. Se va a abrir un expediente porque yo me enteré del veto por los medios. Ahora dicen que no está en duda mi persona, pero no han leído los papeles". l