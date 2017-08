Darío Benedetto se queda para jugar la Copa Libertadores

Fotos ALEGRÍA. Para los fanáticos de Boca, la noticia es importante porque todos quieren verlo en la cancha.

Darío Benedetto confirmó ayer que continuará en Boca para jugar la Copa Libertadores en 2018. "No hemos firmado nada pero está todo arreglado de palabra", remarcó.

Con sus 21 goles, Darío Benedetto realizó un aporte determinante para que Boca logre coronarse en el campeonato de Primera 2016/17. Y lógicamente, a medida que un jugador se empieza a destacar en el fútbol argentino, crecen las chances de que lo vengan a buscar desde Europa. Sin embargo, tanto Guillermo como los hinchas de Boca podrán estar tranquilos ya que el "Pipa" confirmó que se quedará en el club para jugar la Libertadores en 2018. Es la primera vez que él mismo se encarga de despejar las dudas al respecto.

Acuerdo

"Mi representante se ha puesto de acuerdo con Angelici. Me quedo a jugar la Copa. No hemos firmado nada, pero está todo arreglado de palabra. No habrá ningun problema. Es una alegría enorme que siento en este momento", remarcó el ductil atacante xeneize luego de ganar anoche el duelo ante Bánfield desde el punto del penal en la capital salteña.

Además, habló acerca del amistoso ante Banfield (empate 1/1 con victoria 4/2 en los penales): "No hay amistosos jugando con Boca. Creo que este partido le sirvió a los dos. A nosotros nos sirvió para seguir agarrando ritmo de competencia. No salió el juego como quisimos pero vamos apuntando al 100% tanto en la preparación como en el esquema", indicó.