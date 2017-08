La violencia de género, amor y soledad, en una obra de teatro

09/08/2017 -

La violencia de género, la soledad, el amor, el desamor son los ejes temáticos de "El Santuario de las Luciérnagas, cómo conquistar una mujer", obra que subirá a escena el viernes 18, a las 22, en el Auditorio del Campus Universitario de la Ucse.

Con la dirección y dramaturgia de Luis Lobo, Mariel Tenreyro, Marta Batalla y José Giménez dan vida a las criaturas sufrientes de esta historia que opera como un espejo de temas que ahondan en el intrincado mundo de las relaciones humanas.

Lobo, Tenreyro, Batalla y Giménez, integrantes del elenco del Tucse, visitaron EL LIBERAL y hablaron de esta pieza dramática que repondrán con entrada libre.

¿Qué se proponen con esta obra?

LOBO: "El Santuario de las Luciérnagas..." es un pretexto para hablar de una problemática de la actualidad, como lo es la violencia de género, una pandemia que está instalada en la sociedad. La obra tiene varias aristas y el público va interpretando y completando lo que ponemos en el escenario de acuerdo con su experiencia de vida. La obra es una caja de sorpresas. Cuando veo a la obra observo cómo los seres humanos nos seguimos equivocando en las mismas cosas. Lo que buscamos, a partir de aquí, es tratar de romper mitos, y uno de esos es aquello de que si alguien no te quiere por qué nos obsesionamos en forjar a que nos quieran. Hay que aprender a perder, a resignar.

¿Cómo ven que, a través del arte, se aborde un tema del que muchos no quieren hablar?

BATALLA: El teatro nos da esa oportunidad magnífica. Pienso que es nuestra obligación transmitir esas cosas para que la gente lo visualice, a través del teatro, en este caso, a esta problemática como a otras que aborda la obra: la soledad y de como cada una tenemos la capacidad de sobreponernos a ese pasado que cargamos.

TENREYRO: Esta obra, a mí particularmente, me conmueve, me sensibiliza y saca muchas cosas que quizás, como mujer, muchas veces están cicatrizando y uno, a través de la cotidianeidad es como que lo oculta. En Mabel, mi personaje, pongo en jaque muchas cosas mías porque, justamente, lleva a que una pueda mirarse y tratar de ser. El teatro es el ser y no es intentar hacer algo. El teatro es el ser con nuestras debilidades, inquietudes, miedos. Nuestros personajes, a pesar de todo, sueñan.

José, ¿Cuál es tu reflexión sobre las temáticas y el rol que desempeñas?

GIMÉNEZ: Mi personaje es un ser que se ha dedicado a conquistar mujeres. Mi personaje vive en una terrible soledad, y en algunos momentos esto se nota en sus conquistas. En su forma de conquistas, en algunas partes puede ser gracioso, en otras agresivo como también torpe. Todo lo que ha aprendido y ha estudiado cae en saco roto cuando tiene que llevarlo a la práctica. Mi personaje vive una terrible soledad y para él la conquista es un arte que quiere poner en práctica constantemente. En algunos momentos, se equivoca al hacerlo.