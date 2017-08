09/08/2017 -

¿Piensa replicar su obra en Mar del Plata?

Vamos a Mar del Plata. Son muy buenos los artistas que tenemos en el escenario. Son muy buenos los bailarines de malambo como también los integrantes del Dúo Dinamita que bailan desde Lali Espósito hasta un tango en trío. Dura dos horas, es un espectáculo maravilloso y es por eso que vale la pena llevarlo a Mar del Plata. Antes, tenemos ganas de hacer una gira por el país o irnos a Paraguay y a Bolivia. Es un show sano, para toda la familia, con mucha música, desde tangos hasta chacareras.

¿La chacarera es un ritmo que la atrapó?

Es un ritmo que me gusta desde chiquita. No es porque vine a Las Termas que hago chacareras. La chacarera me cambia el humor. Si estoy triste y escucho una chacarera me hace sentir bien. Tengo la suerte de estar acá (por Las Termas) y escucharla en el teatro del Hotel Amerian y en toda la ciudad. Me voy empachada de chacareras.