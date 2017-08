Guerra se retira de Venezuela

09/08/2017 -

El mediocampista Alejandro Guerra, figura del seleccionado venezolano, anunció que no jugará más con la camiseta ‘vinotinto’, por lo que no estará ante la selección argentina el próximo 5 de septiembre, por la 16ª fecha de las Eliminatorias. A través de un comunicado publicado en la página del seleccionado venezolano, el volante, de 32 años, informó que no jugará más en el equipo dirigido por Rafael Dudamel "por el bien de la selección". El "Lobito", actual jugador de Palmeiras, debutó en la "Vinotinto" en 2006 y disputó un total de 45 partidos.