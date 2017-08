La disyuntiva: ir a elecciones o cómo ganar la calle

09/08/2017 -

Cómo ves el problema político?¿Qué rumbo tomará?

El gran tema que hoy tiene la Mesa de Unidad -fuerzas políticas opositoras al presidente Maduro- es si va a ir a las elecciones regionales o no. Para ellos es obvio que la Constituyente fue un gran fraude. Ahora hay una propuesta del Gobierno de ir a elecciones regionales. El tema es que se va a ir con una comisión electoral que avaló el fraude electoral del domingo pasado, entonces la Mesa de Unidad está dividida. Hay un sector que dice: Tenemos que ganar los espacios que podamos. Si vamos a eleccion de gobernadores, hoy la oposición es favorita. Van a ganar, pero el tema es que es probable que haya fraudes. Por otro lado, si no van a elecciones, tienen que ver otra estrategia que es la de la calle, la de tener todo parado todo el tiempo. El gran problema de la clase trabajadora en Venezuela es que todo el tiempo están en toque de queda. Todo el tiempo se trancan las calles. Hay gente que no puede llegar a sus trabajos o si llega, luego no puede volver a sus casas.