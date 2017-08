El "Chino" de La Nueva Luna recibió el alta y envió un mensaje a sus fans

Fotos El músico ya recibió el alta.

Hoy 12:56 -

"El Chino" de La Nueva Luna, recibió el alta médico, tras estar más de una semana internado por un cuadro de sobreexcitación, por una aparente sobredosis.

El músico difundió un video en el cual se lo muestra en su estudio de música y aseguró sentirse muy bien. Además, negó que se haya escapado de la Clínica donde estaba internado tras su colapso.

"Quiero agradecerles un montón a todos los que se preocuparon por mí. Fue una apnea que me agarró bastante fuerte de lo común, tuve que ir al hospital. Me llevaron a la fuerza, en realidad. Fue muy complicado, estaba sin voz. Me pusieron oxígeno, estuve medicado. Hay gente malintencionada que dijo cosas horribles. Estoy más firme que nunca y tengo muchas ganas de salir adelante", dijo, mientras sonaban sus composiciones.