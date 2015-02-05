CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Agosto 2017
A LAS 21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
Por El Liberal
Hoy 20:06 -
CANAL 7
07.00 BAIRES DIRECTO
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.30 ELIF
16.45 MAR DE AMORES
18.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA (CONTINUACIÓN)
23.00 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIA l
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
14.15 VINO EL AMOR
15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 AMAZONAS SALVAJE
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 CUATRO GUITARRAS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ALTO CONTRASTE
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 EL PODIO
23.00 ANIMADORES
CANAL 4
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
TNT
02.14 RIDDICK
04.15 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS
06.00 ÁNGELES Y DEMONIOS
08.35 LOS BOXTROLLS
10.26 RALPH, EL DEMOLEDOR
12.19 HISTORIAS CRUZADAS
15.08 EL KARATE KID. PARTE 3
17.23 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO
19.02 SUPERMAN REGRESA
22.00 RIDDICK
00.21 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?
CINEMAX
06.00 UNA CELEBRACIÓN PARA RECORDAR
07.44 EL RATÓN PÉREZ
09.38 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
09.50 ESTE CUERPO NO ES MÍO
11.53 MI NOVIA ES UN FANTASMA
13.47 ¿QUIÉN ENGAÑÓ A ROGGER RABBIT?
15.43 EL PADRE DE LA NOVIA
17.51 LOS 101 DÁLMATAS
19.57 ESTE CUERPO NO ES MÍO
22.00 SOLO PARA PAREJAS
TCM
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 3)
09.20 ALF (TEMPORADA 2)
09.46 LA PANTERA ROSA
09.59 CUESTIÓN DE HONOR
12.31 RETO AL DESTINO
14.48 GENERACIÓN X
16.36 CORRE LOLA CORRE
18.09 ST. ELMO’S FIRE
20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
20.35 LA NIÑERA
21.00 BLADE. TRINITY
23.10 LOS VAMPIROS DE JOHN CARPENTER
UNIVERSAL CHANNEL
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, TRAGEDIA AMERICANA
11.00 HOUSE M.D., BAGAJE
12.00 HOUSE M.D., AYÚDENME
13.00 GRIMM, SIN NOMBRE
14.10 EL REPORTERO. LA LEYENDA DE RON BURGUNDY
16.00 HOUSE M.D., LA ACEPTACIÓN
17.00 HOUSE M.D., LA AUTOPSIA
18.00 GRIMM, UN FUCHSBAU MUY ENOJADO
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, ASUNTOS INTERNOS
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, UNA HISTORIA DEL PAIS DE LAS MARAVILLAS
21.00 BATES MOTEL
23.00 LA REUNIÓN DEL DIABLO
STUDIO UNIVERSAL
09.15 MÁTALO POR MÍ
11.15 TRAICIÓN CONYUGAL
13.15 FULLSCREEN
13.45 CUÍDAME
15.45 OSCURO DESEO
17.40 CUATRO HERMANOS
20.00 SANGRE, SUDOR Y GLORIA
22.45 ARMA FATAL
01.25 SANGRE, SUDOR Y GLORIA
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+HOY, A LAS 22, RECITAL EXCLUSIVO DE DANIEL AGOSTINI.
+EL 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS DE DIVÁN”, UNA OBRA DE GABRIEL ROLÓN.
+JUEVES 24, “LA GRANJA DE ZENÓN Y EL HUEVO DE ORO”.
BAR CUBIC
(AVELLANEDA 25)
+VIERNES 11, A LAS 23, MISHKY VACILÓN, CON EMMANUEL CARDOZO, MIGUEL VIVAS, MARIANO SARQUIZ, EMANUEL TOSCANO Y RAMIRO JUÁREZ LEY.
CLUB OLÍMPICO
(LA BANDA)
+SÁBADO 19, “EL CARABAJALAZO” CON “PETECO”, “LOS CARABAJAL”, “CUTI” Y ROBERTO, ROXANA, GRACIELA, “DEMI”Y ARTISTAS INVITADOS.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 20 DE AGOSTO, A LAS 15, SE PRESENTARÁ RAÚL DÍAZ, EN EL MARCO DE LOS RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL. INTEGRÓ EL GRUPO OCTUBRE, Y FUE FUNDADOR DE LOS QUIJANOS Y DEL GRUPO BAMBOLÉ.
FÓRUM
(PERÚ 510)
+JUEVES 5 DE OCTUBRE, AXEL PRESENTARÁ SU DISCO “SER”.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3 (3D): ANIM., AVENT., (ATP)
10/08-11/08 - 16:00 (Cast) 17:55 (Cast)
TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO CABALLERO (3D):
CIENCIA FICCIÓN,ACCIÓN (+ 13 años) 10/08-16/08 - 19:50 (Cast)
EMOJI (3D): ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 10/08-11/08 - 16:30 (Cast) 18:30 (Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años) 10/08- 21:00 (Subt) / 11/08 - 12/08 - 21:00 (Subt) 00:10 (Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP)
10/08- 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 20: 30 (Cast) 22:35 (Cast) 22:15 (Cast)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
10/08-11/08 - 17:00 (Cast) 19:00 (Cast)
CONJURO DEL MÁS ALLÁ (2D): TERROR (+ 13 años)
10/08- 22:45 (Subt)
DUNKERQUE (2D):
HISTORICA, DRAMA (+ 13 años)
10/08-16/08 - 18:30 (Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA (2D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años) 10/08- 21:30 (Cast)
CARS 3 (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 10/08-11/08 - 16:15 (Cast)
12/08 - 14:00 (Cast) 16:15 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
CARS 3 ATP Castell. 2D 18:15 (Todos los días) (excepto DOM.)
Lunes, martes y miércoles $65
MI VILLANO FAVORITO 3 ATP Castell. 2D 16:20 (Todos los días) (excepto DOM.)
Lunes, martes y miércoles $65
TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO Apta 13 años Castell. 2D 22:30 (Todos los días) Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELICULA ATP ESTRENO Castell. 2D 16:50 (Todos los días) (excepto DOMINGO)
20:30 - (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP ESTRENO Castell. 3D 17:20 (Todos los días) (excepto DOMINGO)
Lunes, martes y miércoles $65
EL FUTBOL O YO ATP C/LEYENDA ESTRENO
Castell. 2D 18:50 (excepto DOM.)
21030 - 23:05 (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA Apta 13 años con reserva Castell. 2D 22:10 (Todos los días) Castell. 3D 19:20 (Todos los días) Lunes, martes y miércoles $65