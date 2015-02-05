CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Agosto 2017

A LAS 21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

Hoy 20:06 -

CANAL 7

07.00 BAIRES DIRECTO

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.30 ELIF

16.45 MAR DE AMORES

18.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA (CONTINUACIÓN)

23.00 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIA l

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

14.15 VINO EL AMOR

15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 AMAZONAS SALVAJE

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 CUATRO GUITARRAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ALTO CONTRASTE

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 ANIMADORES

CANAL 4

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

23.30 EN BOCA DE TODOS

PELÍCULAS

TNT

02.14 RIDDICK

04.15 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS

06.00 ÁNGELES Y DEMONIOS

08.35 LOS BOXTROLLS

10.26 RALPH, EL DEMOLEDOR

12.19 HISTORIAS CRUZADAS

15.08 EL KARATE KID. PARTE 3

17.23 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO

19.02 SUPERMAN REGRESA

22.00 RIDDICK

00.21 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?

CINEMAX

06.00 UNA CELEBRACIÓN PARA RECORDAR

07.44 EL RATÓN PÉREZ

09.38 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

09.50 ESTE CUERPO NO ES MÍO

11.53 MI NOVIA ES UN FANTASMA

13.47 ¿QUIÉN ENGAÑÓ A ROGGER RABBIT?

15.43 EL PADRE DE LA NOVIA

17.51 LOS 101 DÁLMATAS

19.57 ESTE CUERPO NO ES MÍO

22.00 SOLO PARA PAREJAS

TCM

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 3)

09.20 ALF (TEMPORADA 2)

09.46 LA PANTERA ROSA

09.59 CUESTIÓN DE HONOR

12.31 RETO AL DESTINO

14.48 GENERACIÓN X

16.36 CORRE LOLA CORRE

18.09 ST. ELMO’S FIRE

20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

20.35 LA NIÑERA

21.00 BLADE. TRINITY

23.10 LOS VAMPIROS DE JOHN CARPENTER

UNIVERSAL CHANNEL

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, TRAGEDIA AMERICANA

11.00 HOUSE M.D., BAGAJE

12.00 HOUSE M.D., AYÚDENME

13.00 GRIMM, SIN NOMBRE

14.10 EL REPORTERO. LA LEYENDA DE RON BURGUNDY

16.00 HOUSE M.D., LA ACEPTACIÓN

17.00 HOUSE M.D., LA AUTOPSIA

18.00 GRIMM, UN FUCHSBAU MUY ENOJADO

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, ASUNTOS INTERNOS

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, UNA HISTORIA DEL PAIS DE LAS MARAVILLAS

21.00 BATES MOTEL

23.00 LA REUNIÓN DEL DIABLO

STUDIO UNIVERSAL

09.15 MÁTALO POR MÍ

11.15 TRAICIÓN CONYUGAL

13.15 FULLSCREEN

13.45 CUÍDAME

15.45 OSCURO DESEO

17.40 CUATRO HERMANOS

20.00 SANGRE, SUDOR Y GLORIA

22.45 ARMA FATAL

01.25 SANGRE, SUDOR Y GLORIA

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+HOY, A LAS 22, RECITAL EXCLUSIVO DE DANIEL AGOSTINI.

+EL 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS DE DIVÁN”, UNA OBRA DE GABRIEL ROLÓN.

+JUEVES 24, “LA GRANJA DE ZENÓN Y EL HUEVO DE ORO”.

BAR CUBIC

(AVELLANEDA 25)

+VIERNES 11, A LAS 23, MISHKY VACILÓN, CON EMMANUEL CARDOZO, MIGUEL VIVAS, MARIANO SARQUIZ, EMANUEL TOSCANO Y RAMIRO JUÁREZ LEY.

CLUB OLÍMPICO

(LA BANDA)

+SÁBADO 19, “EL CARABAJALAZO” CON “PETECO”, “LOS CARABAJAL”, “CUTI” Y ROBERTO, ROXANA, GRACIELA, “DEMI”Y ARTISTAS INVITADOS.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 20 DE AGOSTO, A LAS 15, SE PRESENTARÁ RAÚL DÍAZ, EN EL MARCO DE LOS RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL. INTEGRÓ EL GRUPO OCTUBRE, Y FUE FUNDADOR DE LOS QUIJANOS Y DEL GRUPO BAMBOLÉ.

FÓRUM

(PERÚ 510)

+JUEVES 5 DE OCTUBRE, AXEL PRESENTARÁ SU DISCO “SER”.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO 3 (3D): ANIM., AVENT., (ATP)

10/08-11/08 - 16:00 (Cast) 17:55 (Cast)

TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO CABALLERO (3D):

CIENCIA FICCIÓN,ACCIÓN (+ 13 años) 10/08-16/08 - 19:50 (Cast)

EMOJI (3D): ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 10/08-11/08 - 16:30 (Cast) 18:30 (Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años) 10/08- 21:00 (Subt) / 11/08 - 12/08 - 21:00 (Subt) 00:10 (Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP)

10/08- 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 20: 30 (Cast) 22:35 (Cast) 22:15 (Cast)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

10/08-11/08 - 17:00 (Cast) 19:00 (Cast)

CONJURO DEL MÁS ALLÁ (2D): TERROR (+ 13 años)

10/08- 22:45 (Subt)

DUNKERQUE (2D):

HISTORICA, DRAMA (+ 13 años)

10/08-16/08 - 18:30 (Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA (2D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años) 10/08- 21:30 (Cast)

CARS 3 (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 10/08-11/08 - 16:15 (Cast)

12/08 - 14:00 (Cast) 16:15 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

CARS 3 ATP Castell. 2D 18:15 (Todos los días) (excepto DOM.)

Lunes, martes y miércoles $65

MI VILLANO FAVORITO 3 ATP Castell. 2D 16:20 (Todos los días) (excepto DOM.)

Lunes, martes y miércoles $65

TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO Apta 13 años Castell. 2D 22:30 (Todos los días) Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELICULA ATP ESTRENO Castell. 2D 16:50 (Todos los días) (excepto DOMINGO)

20:30 - (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP ESTRENO Castell. 3D 17:20 (Todos los días) (excepto DOMINGO)

Lunes, martes y miércoles $65

EL FUTBOL O YO ATP C/LEYENDA ESTRENO

Castell. 2D 18:50 (excepto DOM.)

21030 - 23:05 (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA Apta 13 años con reserva Castell. 2D 22:10 (Todos los días) Castell. 3D 19:20 (Todos los días) Lunes, martes y miércoles $65

 
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