FÚNEBRES | 10 de Agosto de 2017

Hoy 22:39

FALLECIMIENTOS

- Cecilia Andrea Moreno de Álvarez

- María Inés Salguero de González (La Banda)

- María Macarena Fenoglio

- Romaldo Antonio Pereyra (La Banda)

- Alfonso Eudoro Pacheco (Loreto)

- Clara Saavedra de Gallardo

- Belia Zulema Cruz (La Banda)

- Manuela Povedano de Gómez

- Raúl Andrés Gómez

- Juana María Morales

- Secundino Nolasco Acuña (La Banda)

- Griselda delValle Sayago (La Banda)

- Josefa Encarnación Figueroa (Dpto. Choya)

Sepelios Participaciones

ÁLVAREZ, LAIDA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. El Personal del Agrupamiento Nº 86146 /142 participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Prof. Carlos Díaz en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, LAIDA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Su cuñada Bersabe Pogonza, sus sobrinos Ramón, Tere, Oscar y Magui, Ricardo y Sandra, sus sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ÁLVAREZ, LAIDA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. El S.U.P.E.F. participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Socio Prof. Carlos Díaz. Ruegan oraciones en su memoria.

ANDRADE, MARIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleciò el 7/8/17|. Compañeros del Departamento Urbano de la DGR. acompañan a su hija Evangelina por el fallecimiento su sr. padre. Ruegan una oracion en su memoria.

ÁVILA SGOIFO, ELIZABETH ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció en San Isidro - Bs. As. el 7/8/17|. Beby Moreno Navarro, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este dificil momento. Ruega oraciones en su querida memoria.

ÁVILA SGOIFO, ELIZABETH ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció en San Isidro - Bs. As. el 7/8/17|. Teresa Gelid y Estela Gelid de Miguel participan el fallecimiento de la prima de María del Valle y la acompañan en este dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA SGOIFO, ELIZABETH ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció en San Isidro - Bs. As. el 7/8/17|. La Presidenta de la Fundación Mujer, Dra. Delia Raab de Álvarez y todos sus integrantes participan su fallecimiento y acompañan a sus hermanas Cristina y Liliana en este momento de dolor.

ÁVILA SGOIFO, ELIZABETH ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció en San Isidro - Bs. As. el 7/8/17|. Nora Rafael de Jimenez acompaña con cariño y en oración a su hermana Cristina y familia, a sus primas y familias. Ruegan por la paz y gozo eterno de Betsy.

ÁVILA SGOIFO, ELIZABETH ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció en San Isidro - Bs. As. el 7/8/17|. Ante el llamado de Dios Padre a su hija Betsy, del alma pura y con quien compartí muchos momentos, junto a mi hijo llegue desde los más profundo de mis sentimnientos un fuerte abrazo a su hna. Cristina y flia., Brille para tí la luz que no tiene fin. Descansa en paz. Lucia.

ÁVILA SGOIFO, ELIZABETH ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció en San Isidro - Bs. As. el 7/8/17|. Nora Carabajal Loza y su esposo José Manuel Cáceres participan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hermanos Cristina y Néstor Giraudo y demás familiares en estos tristes momentos. Elevan oraciones por su descanso eterno.

CHAIKH, EDUARDO DR. (Pelado) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17 en la ciudad de Bs. As. Cap. Fed|. Alicia G. Mulki de Diví y flia, Ruegan consuelo de Dios a su querida esposa Carmela Taboada de Chaikh.

CISNERO, HÉCTOR RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Enzo Omar Rearte (P), participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Rodrigo y su esposa Emilia Campo. Ruega oraciones en su memoria.

CUELLO DE HERRERA, ASENCIÓN DEL TRANSITO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin " Sus sobrinas Kity Banegas de Gonnzalez., y Marta Banegas de Juarez con sus respectillas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su flia. en este dioficil momento. Elevan Plegarias por el descanso de su alma.

CUELLO DE HERRERA, ASENCIÓN DEL TRANSITO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. La Junta Ejecutiva y personal del Consejo Profesional de la Ingeniería y Arquitectura de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Asención del Tránsito Cuello, abuela de nuestro Presidente y compañero, Ing. Agrim. Ramón E. Pérez. Ruegan oraciones a su querida memoria y acompañan a su familia en tan dolorosa pérdida.

CUELLO DE HERRERA, ASENCIÓN DEL TRANSITO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Que el Señor la coloque en el lugar mas lleno de luz". Lucila Soria de Corbalán, sus hijos Carlitos, Laly y Maria Silvia, participan con profundo dolor su partida a la Casa del Padre. ruegan oraciones en su memoria.

CUELLO DE HERRERA, ASENCIÓN DEL TRANSITO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Has, Señor, que demos testimonios de ti con nuestra vida y con nuestra palabra. Que todos, siempre y en todo lugar, tu glorifiquemos. Osvaldo Ibáñez Blanco, Raúl Ibáñez, Delia Pacheco de Ibáñez, Gabriela Ibáñez, Juan G. Ibáñez participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Norma y pedimos a Dios una pronta resignación a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

CUELLO DE HERRERA, ASENCIÓN DEL TRANSITO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. La Promocion 1959 de la Esc. Normal Manuel Belgrano acompaña a su amiga Olga Zelada de Herrera y su esposo en este momento de dolor y da gracias al Señor por el regalo de la gracia de tan larga vida de su suegra. Oran por su alma.

CUELLO DE HERRERA, ASENCIÓN DEL TRANSITO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Dr. Antonio Abraham y familia, acompañan ante irreparable pérdida a la familia Paz, Graciela y Omar y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. C.P. Gabriel A. Llapur, su esposa Sabina La Palma, sus hijos Guadalupe,Valentina y Tomás, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. María del Pilar Falcione y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de hondo pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. C.P.N. Manuel Héctor Álvarez, Dra Delia Raab de Álvarez y sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hermana Gringa.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Que brille para El la luz que no tiene fin. Amigos de su hermana Gringa y familia y de su sobrino Fernando y flia, Nazih Nader y su esposa Norma Azar e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Sus padres Martin Fenoglio, Maria Cristina Diaz Vazquez, sus hermanos Maximiliano, Marcela, Matias, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Lilia Giuliano Caporaletti y sus hijos Ismael y Constanza, participa con dolor el fallecimiento de la hija de su compañera de Secundaria Marisa. Elevan oraciones en su querida memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. La Prof. Marcela Montenegro, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno. Integrantes del TOF, Walter Cura, Alicia Cardenas, Gabriela Giannoni, Veronica Lopez, Omar Cipolatti y Carlos Emilio Serrano, acompañan con profundo dolor a su compañera Marisa Diaz Velez en la partida de su hija Macarena. Ruegan oraciones en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Paola Macchiarola, Antonella Dorigon, Ana Lucia Chavez, Raul Fincatti y Marcela Sanjuan, acompañan con gran pesar a su compañera de trabajo Marisa en este momento de dolor. Eleva oraciones en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Juan Carlos Eguizabal y Marcela Sanjuan acompañan con gran pesar a Marisa y familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 8/9/17|. (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Los compañeros de Marisa de la Secretaria Penal del Juzgado Federal: Ramon Ferreiro, Daniela Ledesma, Alejandra Jimenez, Cecilia Barquin, Luli Femayor, Ricardo Bravo, Carlos Arroyo, Juan Claudio Zanoni, Elena Liendo, Susana Maza, Inés Muñoz, Francisco Rodriguez, Ramon Valdez, Luis Fernandez y Ernesto Montenegro, participan con profundo dolor el fallecimiento de su hija Macarena y elevan oraciones en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 8/9/17|. (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Los compañeros de trabajo de Marisa. Maria Angelina Bossini, Aurora Ramos Taboada, Lucrecia Scrimini, Rocio Romano, Santiago Bustos, Hugo Gonsalez y Juan Cruz Chavez, acompañan con cariño a la flia. en este momento tan doloroso y ruegan oraciones en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Julio Manuel Lugones,Ana Maria Espeche de Lugones, participan de su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda su familia.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Las amigas de su abuela Nena Vazquez. Lucy, Genoveva, Bety, Nely, Carolina, Estela, Clara y Pili, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida nietita. Acompañan a su familia en este momento de dolor.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 8/9/17|. (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Tadeo Arias y colaboradores, participan con profundo dolor fallecimiento querida Maca. Elevamos una oración en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Tadeo Arias y flia, Dra. Jorgelina Neme, Santiago y Juan Arias, participan con profundo dolor fallecimiento querida Maca. Rogamos una oración en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santiago del Estero (CIASE) acompañan al colega Martin Fenoglio y flia, con mucho dolor en este triste momento por la irreparable perdida de su hija Macarena. Rogamos una oración en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Guillermo Avendaño y Graciela Mercedes Viaña y sus hijos Maria Belén, Virginia y Santiago, participan el fallecimiento de Macarena y acompañan al amigo Martin y familia en este triste momento. Rogamos una oración en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 8/9/17|. (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". El dolor es inmenso te vamos a Extrañar mucho. Martha, Rolo, Mariana, Guada y Gonza por siempre en nuestros corazones.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Las almas de los justos están en manos de Dios". Participan con profunbdo dolor su fallecimieento; Siria Daher de Azar, sus hijos Luis, Gustavo, Gabriela y Cesar, Ruyegan oraciones en su querida memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Señor recibela en tus brazos y dale el desscanso eterno". Participan con profundo dolor su fallecimiento. Gustavo Azar, su esposa Victoria Soria y sus hijos Martin, Victoria y Josefina. Nunca te Olvidarán.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Bienaventurados los de corazon puro porque de ellos es el Reino de los cielos". Gabriela Azar y sus hijos Lemi, Lupi, Gaby, Fran y Nacho participan con profundo dolor su partida y acompañan a toda la flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones por la paz de su alma.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Adorada Maqui; Que tu belleza interior y tu luz ilumine a tusw padres y hermanos en este momento ' Hasta Pronto Chiquita ! Adriana Juri, Marcelo Juri y flia., lamentan participar tu partida y elevan oraciones en tu querida memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Nuestrass condolencias a Matias y su flia., por tan irreprable perdida y nuestros ruegos para que logren mitigar tanto dolor. Sofia Torrelio Palomo y flia.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 8/9/17|. (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Guillermo Sanmarco y los compañeros de Ingeniria de Maxi, participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a su querido hermano. Amigo te queremos.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 8/9/17|. (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. La Familia Guillermo Sanmarco, Liliana Bellés de Sanmarco, Lilianita. Guillo, Elena y José Maria Sanmarco, participan con dolor su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 8/9/17|. (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Maqui; un angel que nos guiará eternamente,. participan con profundo dolor su fallecimiento. Omar Coronel y flia., Ruegan por su eterno descanso.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 8/9/17|. (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Por siempre en nuestro corazón; Tus hermanas de la vida; Euge, Flor y Beija, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraaciones en su querida memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Josefa Sanguelce y su hija Maria del Rosario, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Quedarás viendo en nuestros corazones. Gracias por tu grandeza como compañera y amiga. Profesores, Bedel y compañeros de 3ª B, Prof. Nivel Inicial del San José, acompañamos a la flia. de Macarena en este momento y rogamos oraciones por su alma.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Amigas de su Abuela; Nena Vazquez Ger, Eugenia Costa Moya, Toty Mayuli, Bety Mayuli, Yolanda Caminos, Lita Ledesma, Nelly Chaud, Mirta Cardenas, y Carolina Sangedolce, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida nieta. Rogamos oracionesw en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. La Asociación Cristiana Femenina, participa con profundo dolor el fallecimiento de la nieta de la Vice Presidente, Sra. Maria Cristina Vazquez Ger, y acompañan a su familiares en estos tristes momento. Rogamos oraciones por ella.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. "Los designios del Señor son inescrutables, no se pueden saber ni averiguar". Chocha, Tita, Ilda, Mirta, Dorita, Andrea, Manuela, Petrona, Ana Lía: Querida Nena y querida Maricita e hijos no hay dolor comparable al dolor por el que ustedes están pasando. Sólo la fe pude no calmar, sino tan sólo atenuar lo terrible de perder a una hija o a una nieta. Durante 25 años el querido Colegio Elisa Iramaín Gorostiaga fue nuestro segundo hogar; nuestra casa era la Iglesia doméstica que tanto pedían los sacerdotes y el colegio ayudó a formarnos como docentes, como personas, como hermanas de nuestras colegas y como segundas madres de nuestras alumnas. Por eso sé que comprenderán la angustia que sentimos por la partida de ese ángel llamado Macarena. Debe consolarnos saber que su alma ya está en los brazos de la Madre de la Divina Misericordia y que el consuelo llegará a nosotros sabiendo que para renacer es preciso morir. Maricita: Dios nos da a las madres y abuelas la fortaleza necesaria para consolar a nuestras hijas, algún día el dolor no cesará pero podrán recordarla como ella hubiese deseado: libre, feliz en la Luz y sobre todo sin dolores. Reciban toda la familia y vos Nena, nuestra querida compañera, todo nuestro amor y la seguridad de nuestras oraciones. Macarena ya descansa en paz.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Que el Señor la reciba en sus brazoa y que con su infinita misericordia brinde consuelo a su flia.". La Comunidad Educativa del Instituto San José Nivel Superior, participa con profundo dolor la partida de su alumna Macarena y acompaña con sus oraciones a ssu familia.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Hugo Melem, su esposa Liliana e hijos Fernanda, Mariano y Daniela, acompañan a Fran y flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 8/9/17|. (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Te amamos y amaremos por siempre. Tu dulce recuerdo perdurará en el corazón de tu flia de La Banda. Nicky Cano, Walter Azuz, sus hijos Aldana, Samir, Nicolás y Alejo, acompañan a sus seres queridos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Empleados de la Secretaria Electoral Nacional, acompña a su mamá Marisa en estos momentos de dolor.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 8/9/17|. (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Victor Roberto Numa, su esposa Claudia Barrionuevo; sus hijos Ivan, Julio y Valentina; su hermano Carlos; sus padres Sofía Durán y Victor N. Numa, participan con profundo dolor su prematuro fallecimiento expresando a su familia nuestra más sentidas condolencias. Elevando oraciones en su querida memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Amigos de su tio Ariel Gustavo Diaz Vazquez; Olindo Carrizo, José, Tere, Francisco, Claudia, Consty, Lucia, Angela y Jerenimo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Bienaventurados los jovenes de corazon puros, porque de ellos es el Reino de los Cielos y brille la luz del Señor de su descanso eterno.Carolina Sanguedolce, sus hijos Claudia Marcela Gerez de Seiler y Mario Luis Seiler, sus nietos Maximiliano y Estefano participan con dolor el fallecimiento de la nieta querida de su amiga Nena y acompañan a sus desconsolados padres, hermanos y demás familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Eduardo Divi, Rosana Montenegro de Divi y sus hijos Sol, Rocío, Valentina, Valentín y Jeremías participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en tan difícil momento. Descansa en paz junto al Señor.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Ing. Rodolfo Bianco y flia, acompañan al amigo Martín en ésta pérdida tan sentida. Elevamos oraciones para el alma de su querida Macarena.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Marisa Perea y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de su amiga Marisa Diaz.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Personal de Intendencia del Juzgado Federal: domingo Leguizamón, Pedro Saavedra, Liliana Campos, Rudi Ibarra, Julio Urquiza, René Acuña, Sixto Medina, Gido Palavecino, Miguel Luna, Carlos Leguizamón, Ramón Valdez y Olegario Hernández participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan duro trance.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Olegario Hernández, Claudia Zavalía y sus hijos Eugenia y Carlos Olivera, Olegario y Juan José participan su fallecimiento. Acompañan a Marisa y familia en tan doloroso momento.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Compañeros de su mamá Marisa: Dra. Karina Salomón, Pablo Arce, Marcela Milet, Alejandra Appa, Claudio López, Clara Álvarez, Miriam Amil, Gogui Bugeau, Patricia Delfabro y Alejandro Sánchez.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Ing. Luis E. Baez y familia, participan el fallecimiento de la hija de su amigo Martín. Elevan oraciones en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Estela A. de Viaña, sus hijos Francisco Adolfo, Carlos Alberto y Estela Pedemonte., José Fernando y Cecilia Traine., Silvina Estela, Javier Eduardo y Mercedes Ferreiro, Maria Eugenia, Ana Maria, Sebastian, nietos Francisco y Guadalupe Viaña Fenoglio, Augusto, Lourdes Magdalena, Facundo Viaña Pedemonte, Agustina y Nicolas Gorkiewcz, Fernando, Santiago y Juan Francissco Viaña Traine, Maria Pilar y Facundo Costas, Mariano y Martin Carballo Viaña, Mercedes y Carlos Navelino, Javier Ignacio, Rodrigo y Milagros Viaña Ferreiro, Agustin Cartier Viaña, Rodolfo, Josefina y Jeronimo Lo Bruno Viaña, Maria Grazia y Guillermina Viaña Chaud, bisnietos Valentin Viaña y Bernardita Gorkiewcz, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., en este momento de tanta tristeza, Rogamos oraciones en su querida memoria. Descasa en Paz Macarena.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Maru Viaña, su hijo Agustin Cartier Viaña, participan con profundo pesar su fallecimiento, rogamos oraciones en su querida memoria. Descansa en paz Macarena.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Ana Maria Viaña, sus hijos Rodolfo, Josefina y Jeronimo Lo Bruno Viaña, participan con dolor su fallecimiento, rogamos oraciones en su querida memoria. Descansa en paz Macarena.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Silvina Viaña, sus hijos Maria Pilar y Facundo Costas, Mariano y Martin Carballo Viaña, participan con dolor su fallecimiento, rogamos oraciones en su querida memoria. Descansa en paz Macarena.

GÓMEZ, RAUL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Su esposa Gregoria Salvatierra, hijos, Nestor, Carlos, Roxana, Graciela, Noelia, Raquel, h. pol. nietos y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio Los Flores a las 11 hs. C. D. C/409 S/N Bº Los Telefonicos. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JAIME, MERCEDES DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Los amigos y compañeros de trabajo de su esposo Guido: Rubén Castellini, Carlos Juárez, Manuel Hernández, Reinaldo Lencinas, Jorge Moreno, Mercedes Achával, José Luis Pistamiglio, Mario Bejarano, Manuel Luna, Walter Torres, Mario Lescano, Ramón Rojas, José Argañaraz, Diego Gómez, José Cofrancesco, Ramón Ibáñez, Héctor Moreira y José Larrosa participan con dolor su fallecimiento y acompañan en el pesar a su familia.

LEDESMA, JOSÉ RAMÓN DR. (NIKI) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 7/8/17|. Emanuel Krupick y Anita Auat participan con dolor el fallecimiento del papá de Mario y acompañan a su familia en este dolor.

LEDESMA, JOSÉ RAMÓN Dr. (NIKI) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 7/8/17|. Su ahijada Lic. Roxana Carrizo Ledesma y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, JOSÉ RAMÓN DR. (NIKI) (q.e.p.d.) Falleció en Cordoba el 7/8/17|. Tito Sarquiz, Mabel Herrera, José Sarquiz (h), Viviana Sarquiz, participan con profundo dolor su fallecimiento.

LEDESMA, JOSÉ RAMÓN DR. (NIKI) (q.e.p.d.) Falleció en Cordoba el 7/8/17|. Miguel Sarquiz, Cristina Hadla y familia, participan con dolor su fallecimiento.

LEDESMA, JOSÉ RAMÓN DR. (NIKI) (q.e.p.d.) Falleció en Cordoba el 7/8/17|. Ramón Reinaldo Passone y su esposa María Elena Urrere participan el fallecimiento del tío de su querida amiga Pupa. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, JOSÉ RAMÓN DR. (NIKI) (q.e.p.d.) Falleció en Cordoba el 7/8/17|. María Elena Passone y familia participan con dolor el fallecimiento del tío de la Sra. Pupa. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES, JUANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Su hija politica Azucena, nietos Moni, Chicho, Sebo, Kutu, Sebastian, Fernando, nietos pol. bisn. y demás familiares part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. hs. 9. Casa de duelo P.L.Gallo 330. S.V. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MORALES, JUANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Señor dale el descansso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Su hija política Azucena, nietos Monica, Ramon, Esteban, Luis, Sebastian, Fernando y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORENO DE ÁLVAREZ, CECILIA ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Su esposo: Federico, sus hijos: Lautaro y Geremias, su madre: Elena, sus hnos: Mary, Vero, Sole y David, hnos pol. y sobrinos part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de Los Flores. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA EHIJO.

MORENO DE ÁLVAREZ, CECILIA ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Personal directivo, docente, de maestranza y alumnos de la Escuela Nº 778, Nilda R. de Ruiz y del Jardín Nº 108 "Peregrinos de Jesús" participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la colega y amiga Prof. María Elena Moreno ante la irreparable pérdida de su hermana. Ruegan al Señor de pronta resignación a sus familiares y consuelo para su alma.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Cecilia Aragañaras, Mario Lopez, sus hijos Alejandro y Ana, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y resignacion para su familia.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Señor dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin. Luis Congiu, Perla Buenvencino y familia, acompañan con dolor a su hijo Luis, Magui, hijo politico Gringo y sus familias. Elevan y piden oraciones en su memoria.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Dr. Juan Ramiro Vélez (a), su esposa Dra Patricia A. García y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dr. Luis Ricardo Macías y ruegan oraciones en su memoria.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Dr. César Miranda participa con pesar el fallecimiento de la mamá de susamigos Magui, Luis, Gringo y Miriam. Elevan oraciones en su memoria.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. María Eugenia González de Bunge y familia; Pepe González y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Compañeros de Gimnasia, Anita Quainelle, Ana Barrionuevo, Cristina Auad, Norma de Cura, Marisa Vardene, Tere Gianoni, participan con dolor y acompañan con cariño a Maguy y familia en este triste momento.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Carolina Sayago de Generoso, Silvina Generoso de Jacobo, Miguel Jacobo e hijos participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Magui en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

POVEDANO DE GÓMEZ, MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Su hija Norma Gómez, sus nietos Alejandro, Pablo y Mónica, nietos politicos Germán y Nadia, sus bisnietos Rocio, Ailen, Lino, Exequiel, Sofía y Thiago, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su querida memoria.

POVEDANO DE GÓMEZ, MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Sus hijas Nilda, Norma y Lucía participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

POVEDANO DE GÓMEZ, MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Su hija Nilda, su hijo político Luis Montenegro y Carlos Montenegro participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

POVEDANO DE GÓMEZ, MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Su nieto Gustavo Montenegro, su nieta política Silvia Castellanos y sus bisnietos Florencia y Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

POVEDANO DE GÓMEZ, MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Su nieto Claudio Montenegro, su nieta política Elisa Agüero y sus bisnietos Guadalupe, Lucas y Agustín participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

POVEDANO DE GÓMEZ, MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Su nieto Oscar Montenegro, su nieta política Ana Guardini, sus bisnietas Macarena, Victoria e Isabel despiden a su querida abuela y ruegan al Señor la tenga a su lado.

POVEDANO DE GÓMEZ, MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Marta y Juan Carlos Guardini acompañan a su consuegra Nilda Gómez y demás familiares en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Que la infinita misericordia del Señor la acoja en su seno y dé el eterno descanso a su alma, son nuesros ruegos. Carlos Artayer y Susana Lares se conduelen contigo y tu familia, querido amigo Hugo.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. La Promoción 56 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, hace llegar su cariño a su amigo Hugo Soria e hijos por la partida de Elbita a la Casa del Padre. Ruega por una pronta resignación par su familia.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Zulema Costas de Bravo y familia, participan de su fallecimiento y envia el mas sentido pésame a sus familiares. Resamos por ella oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Dr. Juan Saad participa su fallecimiento y acompaña a la familia en estos momentos de dolor.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Maria Azucena Rivero y sus hijas Lucrecia, Claudia y Eugenia expresan su pesar por el fallecimiento de Elba y abrazan con cariño al primo, tio Hugo e hijos, acompañandos en el dolor y la oración.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. Giuliano Francisco, Lilia Caporaletti y sus hijos Lilia, Adriana, Orlando y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Daniel y Silvia. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

CONTRERAS DE BARRIONUEVO, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/17|. Betty, hoy ya hace tres meses que nos dejaste y partiste a la casa del Señor, cada día que pasa es más doloroso tu ausencia, nos dejaste un mundo de amor y buenos recuerdos. Le pedimos a Dios que nos ayude y nos reconforte por el dolor que sentimos por tu ausencia y para vos te tenga en el más vello jardín junto a tus padres y hermanos. Su hermana Reina, Rita, Porota, Negro, cuñados, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, se ruegan una oración en su querida memoria.

GÓMEZ DE PAZ, ERMELINDA- GÓMEZ, ROGELIO (q.e.p.d.) Fallecieron el 10/8/16 y 11/8/16|. Sus almas descansan en paz y gozan de la gloria del Señor. Brille para ellos la luz que no tiene fin. Sus hermanos Noemi Gomez, Juan Isidro Gomez, hijos Sonia, Rita, Rogelio, Sobrinos y familiares, los recuerdan con mucho amor e invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santo Cristo en el Barrio Libertad. Al cumplirse un año de su fallecimiento.

MESSA DE FERNÁNDEZ, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/93|. Sus hijos Carlos y Miguel Fernández invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, al cumplirse 24 años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MOLINILLO, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/14.|. Su compañero Miguel Fernández. Invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Sagrado Corazon de Jesus, al cumplirse 3 años de su fallecimiento. Elevo oraciones en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Tu mamá: Norma, tus hermanos Blanqui, Gustavo y Cecilia, tus hijos Martin, José Luis, María y Mónica. Oky, tus nietos Pablo, Antonella, Damian, Agostina, Benicio, Maximiliano y Jazmín, invitan a la misa hoy a las 20.15 hs. en la Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACUÑA, SECUNDINO NOLASCO (Vaca) (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Sus hijas Ana, Marga, Reyna, h. pol. Andres, nietos bisn. hermanos y demás familiares part. su fallecimiento, sus restos fueron inhum. en el cementerio La Misericordia. Servicio Certeza. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORONEL VDA. DE FIGUEROA, MARGARITA MERCEDES (Tota) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Julio Gomez, su esposa Pety y su hija Elba, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL VDA. DE FIGUEROA, MARGARITA MERCEDES (Tota) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. La Comunidad Educativa del Colegio Secundario Domingo Faustino Sarmiento, participa con pesar el fallecimiento de la Sra. madre de la Prof. Maria Rosa Figueroa, rogando una oración por su eterno descanso.

CRUZ, BELIA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Sus hijos Victor, Sandra, Raul y Monica, Divino, hijos pol. Eduardo, nietos, bisnietos, y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos seran inhumados a las 16 hs. en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo Cnel. Rivas 817. Bº Central Argentino. La Banda. SEPELIO SANTIAGO.

DIAZ VDA DE BOLAÑEZ, OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. "Madre querida, nos dejaste solos, Señor dale el descanso eterno". Sus hijos Mario, Raúl, Mary, Miguel y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia

DIAZ VDA. DE BOLAÑEZ, OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Sus nietos: Silvia, Julio, Leo, Armando, María Cristina, maría de los Angeles, Jacquelina, Yisela, Natalia, Nicolás, Daiana Mauricio, Yolanda, Rita, Micaela, Luciana, Lautaro, Bautista; sus bisnietos: Lourdes, Esperanza, Alexis, Máximo, Berenise, Betania; sus nueras Esther, Estela, Norma; sus yerno Manuel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

FERREYRA VDA. DE CORONEL, MARTINA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Sus hijos Chocha, Maria Elena, Tati, Olga, Lili, Kike, Yoyi, Tule, Yony, Gaby y Tucho, sus hijos politicos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 17 hs. en el cementerio La Misericordia.

FERREYRA VDA. DE CORONEL, MARTINA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Fuiste un ejemplo de vida. Sus hijos Tucho, Paola y tus nietos Katy, Naty, Faby, Anabel, Yise, Axel, Maximo y Marcelo, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 17 hs. en el cementerio La Misericordia.

GONZALEZ, NORMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Eva y Tony Adamo e hijos Lili y Hugo, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

HERRERA, MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 04/08/17|. Despedimos con mucho dolor a una amiga de toda la vida, acompañamos a sus hijos, nietos y toda su flia. Sus entrañables amigos: Joaquin Rey, sus hijos. Dr. Joaquin Miguel y Luis María Rey. Pedimos pronta resignación en este difícil momento y que brille la luz que no tiene fin.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Su esposa Clara, sus hijos Ramiro y Alejandro H. pol. María del Carmen, sus nietas, Ana Paula, Clarita y Evangelina, su suegra Ana María y demás familiare. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. COB. CARUSO CIA. DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR VELATORIO PARQUE- Belgrano y San Juan L. B. Tel. 421-9787.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 8/8/17|. "Señor el alma que te llevaste era nuestro corazón y ahora esta contigo, permiteme gozar de tu gloria y brille para él la luz que no tiene fin". Sus hermanos Bartolome, Rosa y Susana Pereyra, participan su fallecimiento. Elevamos oraciones por su eterno descanso. Sus restos fueron inhumados en el día ayer en el Cementerio La Misericordia.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 8/8/17|. "Señor ya esta ante tí recibelo en tus brazos y brille para él la luz que no tiene fin". Sus hermanos Alba, Héctor, Angelica, Nilda, Lito, Rosa y Susana Pereyra, participan su fallecimiento y acompañamos a su esposa e hijos en este momento de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 8/8/17|. Hermano siempre habrá una flor y una oracion. Su hermana Angelica Pereyra, sus hijos Ernesto, Jose, Eduardo, David, Cristian y Cintia Nediani participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 8/8/17|. "Dejaste este mundo terrenal para estar junto al Señor en el mundo Celestial". Bartolome, su cuñada Cristina Uñates, sus sobrinas Liz Angelina, Pamela Yudith, Carla Itati Pereyra, sobrinos políticos Pablo, Daniel y su sobrino nieto Lorenzo Martinez Pereyra, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 8/8/17|. Julio Gomez, su esposa Pety y su hija Mila, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 8/8/17|. La Honorable Comisión Directiva de APJAE seccional Santiago del Estero participan el fallecimiento del padre del compañero Ing. Alejandro Pereyra. Eleva oraciones en su memoria.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 8/8/17|. Personal Directivo, Docente y de Maestranza de la Esc. Normal Dr. José B. Gorostiaga, Nivel Primario. acompañan con dolor la partida del padre de nuestro compañero Ramiro Antonio Pereyra. Elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 8/8/17|. La Comunidad de San Luis Gonzaga pertenecienta a la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús de la Ciuda de La Banda , participa con dolor el fallecimiento del hermano de Srta Susana Pereyra. Concedele el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin y resignación para sus familiares.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Ema Robles de Vallejos, sus hijos Dora, Ramón, Carmen, Manuel y Juan Carlos Vallejos, acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 8/8/17|. La comunidad educativa del Colegio Ciudad de La Banda, acompaña a la Cdora. Susana Pereyra por el fallecimiento de su hermano. Ruega oraciones en su memoria.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 8/8/17|. Dante Guillermo Moccagatta, su esposa Silvia Pavón y sus hijos Franco y Josefina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 8/8/17|. Los compañeros de oficina Direcciòn de Administración del Poder Judicial acompañan a su hermana, Cra Susana Pereyra en este difìcil momento rogando a Dios por su eterno descanso.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 8/8/17|. Daniel Neme y Patricia Santos acompañan a la querida amiga Susana en este doloroso momento. Participan su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 8/8/17|. Marta Barrientos, Rita Ledesma y Eduardo Ledesma y flia., participan con mucha tristeza el fallecimiento de su primo. Elevan oraciones por el, y piden al Señor que lo tenga en su Santa Gloria y de fortaleza y resignación a su flia.

SAAVEDRA DE GALLARDO, CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Sus hijos Luisa, Héctor, sus hijos políticos Graciela Pérez, su nieta Rocío, su hijo del Corazón Gustavo Saavedra, sus restos serán inhumados hoy a las 16 en el cementerio La Misericordia. Cob. Caruso CIA. ARG. DE SEGUROS - SERV. REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

SAAVEDRA DE GALLARDO, CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Gustavo Gallo, su esposa Charito, sus hijos Candela y Gustavito participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este difícil momento.

SAAVEDRA DE GALLARDO, CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Walter Gallo, su esposa Noralí y su hijo Víctor, Belky Pérez y su consuegro Emilio Pérez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALGUERO DE GONZÁLEZ, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Su esposo Osvaldo Delmidio González, sus hijos Osvaldo, Ariel, Julio Cesar, hija pol. Nancy y nietos part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy a las 9 hs. en el cement. La Misericordia. SERV. IOSEP - NORTE SERV. SOC. LAPRIDA 383.

SALGUERO DE GONZALEZ, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Fuiste un ejemplo de lucha y fortaleza hsta tus ultimos días, con amor. Su esposo Osvaldo Gonzalez, tus hijos Osvaldo, Ariel y Julio César, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el Cementerio La Misericordia.

SALGUERO DE GONZÁLEZ, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hijo Osvaldo Gonzalez, su eposa Nancy Gonzalez y sus hijas Mariana, Ximena y Abril, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan a Dios por su eterno descanso. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el Cementerio La Misericordia.

SALGUERO DE GONZALEZ, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Se acabo tu recorrida por este mundo nos has dejado desolados y llenos de dolor. Con el consuelo de que empiezas una nueva vida al Lado del Señor. Sus nietos Agustin y Jazmín González Gallardo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALGUERO DE GONZALEZ, MARÍA INÉS (Peca) (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Rogamos a Dios le brinde el descanso eterno en su seno divino, y para quienes la apoyaron en este camino la fortaleza para seguir adelante. Su primo Mundo Romero, su esposa Liliana, sus hijos Matías, Leandro y sus respectivas familias.

SALGUERO DE GONZALEZ, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. La Comunidad de San Luis Gonzaga pertenecienta a la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús de la Ciuda de La Banda , participa con dolor el fallecimiento del hermano de Srta Susana Pereyra. Concedele el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin y resignación para sus familiares.

SALGUERO DE GONZALEZ, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Su vecina y amiga de toda la vida Gloria Najarro de Nader, sus hijos Carlos y flia; Gustavo y flia, participan con profundo su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALGUERO DE GONZALEZ, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Oscar Romero, su esposa Gladys García participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALGUERO DE GONZALEZ, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Esteban Romero participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

SALGUERO DE GONZALEZ, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Gustavo Nader, sus Sra. Roxana Romero e hijos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALGUERO DE GONZALEZ, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Sus vecinos y amigos de la Familia Rolon, participan su fallecimiento.Elevan oraciones en su memoria.

SALGUERO DE GONZALEZ, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Ignacio Vladimiro Gallardo y Eva María Gallardo, participan su fallecimiento, acompañan a su esposo, hijos y demás familiares en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALGUERO DE GONZALEZ, MARÍA INÉS (Peca) (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Que el Señor en su infinita bondad te reciba en su seno con amor y te conceda el descanso eterno. Tu Tía Ñata de Romero y familia

SALGUERO DE GONZALEZ, MARÍA INÉS (Peca) (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Cristo Resucitado te libere de todo sufrimiento, que brille para ti la Luz que no tiene fin. Tu Primo Raúl Romero, sus hijos Juan Antonio, Martín y Raulito Romero y flia.

SALGUERO DE GONZALEZ, MARÍA INÉS (Peca) (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Prima lamentamos con profundo dolor tu partida y elevamos oraciones en tu querida memoria. Joyi Romero, su esposa Norma Cano y sus hijos Loreley, Camila, Juan José y Ariadna.

SALGUERO DE GONZALEZ, MARÍA INÉS (Peca) (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Peca,se va a sentir tu ausencia ,gracias por el cariño y la compañía de siempre, desde lo mas profundo de mi corazón recibe un beso enorme y abrazo eterno , ya descansas junto a la mejor Luz . Adriana, Luján y Carlitos.

SALGUERO DE GONZALEZ, MARÍA INÉS (Peca) (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. "Felices los que sufren porque ellos verán a Dios". María Inés: Mujer valiente que supiste luchar con entrega los embates de esa cruel enfermedad, y entregarte a Dios con obediencia y en paz. Mercedes Herrera de Nadiani y flia, participan su fallecimiento y ruegan al Altisimo resignacion a toda su flia. Hasta siempre amiga y compañera de tareas en la Docencia. ¡Descansa en paz! y brille para Ti la luz que no tiene fin. Ruego oraciones en su memoria.

SAYAGO, GRISELDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Su hijo Leonardo, hermanos, Selva, Yolanda, Noemi, Francisca, Margarita, Marcial, hermanos pol. sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Romanos. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

Invitación a Misa

GEREZ VDA DE ARIAS, MARÍA DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. "Nunca muere quien es recordado" Vivirás eternamente en el corazón de tus hijos: Shuco, Nely, Chiky, Negu, Sole y Riki y sus familias, que agradecen a familiares, amigos, vecinos, instituciones y a todas las personas que acompañaron en estos momentos de dolor. Un especial agradecimiento a su hija política Susana que la cuidó como a su madre y al Dr. Walter Frias por su profesionalismo y calidez humana. Se invita a la misa que se celebrará hoy a las 20 hs en la Iglesia Cristo Rey (La Banda) para rogar por el eterno descanso de su alma.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CHÁVEZ, MARTA (q.e.p.d.). Falleció el 8/8/17|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida. Sus primos Rosario, Alba, Ana, Anselmo, Francisco, sus sobrinos Melisa y Ángel. Participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. y que restos fueron sepultados ayer en el cementerio Cristo Rey de la Ciudad de Loreto.

FIGUEROA, JOSEFA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Sus hijos Daniel y Hugo Coronel, h. pol. Marisa Bustamante y Cristian Sandoval, nietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumadfos a las 16 hs. en el cementerio Local. Casa de duelo Laprida. Dpto. Choya. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PACHECO, ALFONSO EUDORO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Su esposa Juana Castaño, sus hijos Chavela, Silvina, Aydee, Noni, Omar, Mary y Doris, H. Pol. nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de San Lorenzo Dpto. Loreto. Cob. Caruso CIA de Seg. - SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162. Tel. 421-9787.

ZURITA, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Su hermana política Rosa Cordero, su sobrina Mónica M Zurita y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

Invitación a Misa

----------------------------------------

CHAVEZ, JUAN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Tu inesperada partida nos destrozó el corazón, esposo, que hoy lloramos tu ausencia. Por tus infinitas cualidades como esposo, padre y mejor abuelo, hacen de vos un ejemplo digno de seguir. Su desconsolada esposa, hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 en la parroquia Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin. Descansa en paz querido Juancho. Frías.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GRAMAJO, BLANCA VICTORIA (q.e.p.d.). Falleció el 7/3/17|. Mamita: hoy hace 5 meses de tu partida, la tristeza invade mi alma a recordar aquel día, aquella noticia, esa partida inexplicable a la cual aún no encuentro razón! Tu recuerdo vivirá por siempre en mí, dame las fuerzas para seguir, la vida es distinta sin tu presencia pero jamás te olvidaremos sé que estas acompañándome y velas por nosotros. Te amamos mami. Tu esposo Elpidio, tu hija Piru y tú bebe Chicho.