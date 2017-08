Macri cerró la campaña en la Capital junto con todo el gabinete nacional

Fotos MACRI. "Creemos en lo que hacemos y necesitamos que todos se sumen".

10/08/2017 -

El presidente Mauricio Macri y la primera precandidata a diputada nacional de la Ciudad por Vamos Juntos, Elisa Carrió, encabezaron el cierre de campaña del distrito porteño con un acto en Ferro en el que pidieron el voto en las Paso para "decirles al resto de los argentinos que creemos en lo que estamos haciendo y que necesitamos que todos se sumen".

En el cierre del oficialismo estuvo la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y todo el gabinete nacional, a sólo 4 días de las Paso.

El último orador del acto fue el mandatario que convocó a los argentinos a concurrir a votar este domingo en las elecciones Primarias y les advirtió que, al hacerlo, deben pensar en "lo que están viviendo los hermanos de Venezuela, que no tienen la posibilidad de poder elegir en democracia y con libertad de expresión".

"El domingo vayamos a votar y a decirle al resto de los argentinos que creemos en lo que estamos haciendo y que necesitamos que todos se sumen, porque la Argentina ya arrancó", reclamó y le expresó al votante: "Te pienso todos los días, no bajo los brazos, pero no los bajes vos tampoco, porque tenemos que demostrar que este cambio que hemos decidido, no fue porque nos parecía lindo, sino a conciencia y poniendo el corazón". Sostuvo que "este es el comienzo de un largo camino".