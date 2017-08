La "revancha" arranca el martes 15

Fotos NUEVO DESAFÍO. Gustavo Coleoni comenzará a trabajar con los jugadores el próximo martes, con la mente puesta en volver pronto a la B Nacional.

10/08/2017 -

"Revancha" fue la palabra más usada por Gustavo Coleoni para explicar los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de continuar siendo el entrenador de Central Córdoba.

El "Sapo" no piensa en otra cosa que en devolver al Ferro a la B Nacional y el inicio de su nueva etapa ya tiene fecha. El próximo martes 15 de agosto, por la mañana, en el estadio Alfredo Terrera arrancarán los entrenamientos.

El entrenador cordobés, que ya se encuentra en nuestra provincia, seguirá con el mismo cuerpo técnico de la temporada pasada. Donde habrá cambios, y muchos, es en el plantel.

Por ahora, el único refuerzo confirmado (de palabra, resta firmar su vínculo) es el defensor Alexis Ferrero, que llega desde San Martín de Tucumán.

Los que ya no están, porque caducaron sus vínculos y no fueron renovados, son varios: Lucas Calviño, Pablo Heredia, Hernán Lamberti (se fue a Platente), Gabriel Zuvinikar (está en Gimnasia y Tiro de Salta), Osvaldo Miranda, Pablo Vilchez, Diego Diellos, Martín Minadevino, Juan Aguirre (pasó a Mitre), Matías Carabajal, Dante Bareyro, Leandro Chetti, Silvio Iuvalé y Diego López.

También caducaron los vínculos de Martín Zapata, Israel Coll y Leandro Becerra. Y aunque la intención es renovarles a los tres, el único que podría hacerlo es el "Chucho".

Los santiagueños Leonardo Sequeira y Gabriel Fernández tienen ofertas de varios clubes de la B Nacional, pero por ahora siguen perteneciendo al plantel.

Incertidumbre

Como se puede apreciar, hay una brecha enorme entre la cantidad de los jugadores que se fueron y los que llegaron, que hasta el momento es uno solo. ¿Por qué no se avanza en materia de refuerzos? Lógicamente hay sondeos, pero no se concreta nada porque en el Oeste no pierden las esperanzas de volver antes de tiempo a la B Nacional.

¿Cómo sería esto? Todavía no está descartado el formato de torneo con 40 equipos, divididos en dos zonas (interior y metropolitana). En caso de concretarse (ver despiece), el Ferro volverá a la segunda categoría del fútbol argentino sin tener que jugar el Federal A. Y el presupuesto para el armado del equipo depende de la categoría que se tenga que jugar.