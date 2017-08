Raed: "Pido que se nos respete"

Fotos POSTURA El titular aurinegro Guillermo Raed anticipó que su equipo no jugará ante Racing el viernes 18.

10/08/2017 -

Después de la postergación del encuentro que debían protagonizar ayer Mitre ante Racing, por pedido de la Aprevide teniendo en cuenta el inconveniente sucedido entre los integrantes de la barra de la Academia, el futuro de ese duelo crece en incertidumbre.

Ayer, el presidente de la "Academia", Víctor Blanco, dijo que ese compromiso podría disputarse el viernes 18, pero a su cruce salió el titular "aurinegro", Guillermo Raed quien aclaró que "bajo ningún punto de vista se aceptará jugar en esa fecha", porque su equipo se encontrará con los trabajos de pretemporada recién iniciados.

"En principio está reprogramándose para el viernes 18 y por el lado de Racing no hay ningún inconveniente, pero hay que ver con la gente de Mitre. Si no tienen problemas, sería ese día", dijo ayer Víctor Blanco en declaraciones a Télam.

Ante esto el presidente de Mitre, Guillermo Red, dio a conocer su postura y aclaró que no consentirán jugar el viernes 18.

"No podemos aceptar esa fecha. Nosotros iniciaremos los trabajos de pretemporada el 16 y estarían terminando el 26", aclaró.

Raed también confió en que ninguna de las dos dirigencias puede programar una fecha, y que eso es tarea de la empresa organizadora. Pero aclaró que ambas instituciones deben estar de acuerdo con las fechas fijadas.

"Ni los dirigentes de Racing ni los de Mitre son los que deciden las fechas. La que toma esa decisión es la empresa Torneos y Competencias. A los clubes sólo se los notifica, pero seguramente no programarán el partido en una fecha en la que no podamos jugar", manifestó el vicepresidente tercero de AFA.

Postura

"Ya se había cambiado la fecha inicial y teóricamente debió jugarse hoy (por ayer) y lo suspendieron. Merecemos un poco de respeto en el manejo de estas cuestiones", añadió.

"No podemos estar a merced de cuando se les ocurra fijar una fecha. Se debe pedir al menos nuestra opinión a la hora de establecer una fecha", cerró.

Además, también se cambiaría la sede, por segunda vez, y vez de jugarlo en cancha de Quilmes, el posible escenario sería el estadio María Minella de Mar del Plata, pero Guillermo Raed le restó importancia a ese tema.

"Eso no sería un inconveniente. Se iba a jugar en Salta, después cambió para Buenos Aires y jugarse en la provincia de Buenos Aires no sería un problema".

Por otra parte, sobre los incidentes registrados el lunes pasado entre los barrabravas del club, Blanco intentó quitarle responsabilidad a la institución de Avellaneda al asegurar que "no es un tema de Racing".

"El tema de la barra creo que no es un tema de Racing. Es un tema general. Tenemos la conciencia tranquila, de hacer las cosas bien. Racing lo está haciendo bien, ha triplicado el presupuesto de seguridad del año pasado a éste, que es muchísima plata. Ha cumplido con todas las normas que la Aprevide le ha pedido, requerimientos como cámaras y sistemas", explicó.

"Hicimos todo lo que hay que hacer. Como dirigentes, creo que cumplimos la función que nos corresponde. Lamentablemente hay hechos que pasan afuera del estadio y los dirigentes no podemos ser responsables de eso. Me parece que no es nuestra función", sostuvo Blanco en diálogo con Radio Uno.

Lo cierto es que por estas horas ronda una gran incertidumbre sobre la fecha en la que se disputará el partido correspondiente a las llaves de 32avos de final y los tiempos se acortan para la finalización del certamen federal.