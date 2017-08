Atribuyen el alza al clima electoral y no ven intervención duradera

10/08/2017 -

Para diferentes economistas, la cuestión electoral está jugando a pleno en las decisiones de los inversores y ahorristas de dolarizar sus carteras de inversión, a la par que señalan que la postura intervencionista del Central no es sostenible en el largo plazo.

Para el economista Juan Carlos De Pablo, las constantes intervenciones del Banco Central (BCRA) en la plaza cambiaria para frenar la suba del dólar es algo que el también haría, con el objetivo de ‘evitar la locura preelectoral’. "Estos días el BCRA está haciendo lo que yo haría, evitar la locura preelectoral. Entonces vende dólares, vende dólares y estamos hablando de una nueva política cambiaria, lo vamos a saber la semana que viene con la reacción del sector privado", analizó.

En tanto, Amílcar Collante, destacó que "el Gobierno quiere llegar a las Paso con el dólar lo más tranquilo posible. Está metiéndose la política en el BCRA, pero creo que esta estrategia no puede durar mucho más porque el Central no puede mantener un precio a costa de vender entre 100 y u$s 200 millones diarios", analizó. Planteó además que "sea cual sea el resultado electoral, el BCRA no debería continuar con sus intervenciones continuas".

"Si se da el escenario de victoria para Cambiemos el tipo de cambio se corrige solo, ya que seguramente el área de Finanzas emitirá deuda y con eso garantizas mayor oferta. En el caso de la derrota puede que el dólar se ubique entre 17,80 y $ 18,40, depende lo que haga el Central y hasta donde quiera pagar costos", señaló.

Por otra parte, Gabriel Caamaño economista jefe de Consultora Ledesma, la actitud intervencionista del BCRA ‘no es sustentable a la larga’.