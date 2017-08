Lali fue dura al recordar al actor Mariano Martínez

10/08/2017 -

Luego de su paso, el último domingo, por el programa de Susana Giménez, Lali Espósito es la gran protagonista de las revistas promocionando ‘Una Na", su nuevo single.

La actriz protagonista de "Esperanza Mía" vive un gran presente, con una carrera artística ascendente y una relación amorosa consolidada con Santiago Mocorrea. Habiendo dejado atrás su vínculo con el también actor Mariano Martínez, a quien conoció en la exitosa telenovela, ella habló con honestidad brutal sobre sus pesares durante esa relación.

"Mucho daño me habían hecho. Venía muy golpeada. Había estado en una nube negra. Y hablamos claramente de Mariano, que honestamente no creo que sea mal tipo, pero su manera de amar no es la mía. Mis afectos más cercanos, esos que van sólo con la verdad, me decían: ‘Ya no sos vos; perdiste la risa’. Todo el tiempo estaba tensa, asegurándome de que él estuviese bien. Porque yo, que siempre fui muy segura, me sentía mucho más fuerte que él en muchas circunstancias. ¡A mí me hacés una escena de celos, me subo al auto y huyo lejos!", explicó la cantante.

"Soy una mina con armonía; mi casa debe estar en armonía. Soy sencilla: te amo o no te amo, pero no voy a hacerte daño por eso. Fue una relación tormentosa, como con demasiado que tratar para alguien emocionalmente simple como yo. Hay gente que no sabe amar ‘simple’, tal vez por tener problemas con ellos mismos para amarse. Y yo, que me valoro, quiero sentirme bien. Por eso le escapo a lo rebuscado y doloroso. Esta vez escapé tarde... Me fui como cuando te patean la pierna en un partido, resentida", detalló a Gente.

Consultada sobre si felicitó al actor por el nacimiento de Alma, su hija con Camila Cavallo, aseveró: "No, no. No tenemos relación".

Pese a que lo destrozó en un principio, luego destacó lo que aprendió al lado del actor: "Con Mariano, por un lado aprendí a priorizarme; y por otro, a acompañar. Jamás había sido la novia de un hombre con hijos, que no eran bebés. Te miraban y preguntaban: ‘¿vos sos la novia de papá?’. Estuvo bueno correr el ego. Y él lo valoraba. Fui una gran compañera".

Lali, que blanqueó su relación con Santiago Mocorrea en enero de este año, acaba de estrenar su nuevo hit "Una Na", cuya letra tiene que ver con su renacer amoroso.

"Es una canción muy amorosa que habla de cuando un corazón se sana, de cuando uno está en armonía. Y ese amor que te puede dar el otro y que te mejora, y todo se pone más colorido. Y por supuesto que tiene que ver mi novio, obvio", remarcó Espósito.