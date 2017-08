El hijo Julián Weich hace malabares en el semáforo

10/08/2017 -

Tenía el cerebro "quemado" y decidió dejar atrás todo. Abandonó trabajo, estudios de cine, para dedicarse a viajar y a vivir rodeado de la naturaleza. Ese podría ser el resumen de la explicación que Jerónimo Weich (23) dio sobre su estilo de vida, tras haber sido noticia por estar haciendo malabares en los semáforos a cambio de unas monedas.

El joven habló con Infama, después de que su padre Julian Weich también hablara sobre la decisión de vida de su hijo.

"Laburaba, estudiaba cine, y me cansé de todo. A mi familia no les di opciones, les dije me voy con tal convicción que no me podían decir no", recordó Jerónimo, quien incluso sueña con sumarse a un circo o "tener un show más profesional".

Sin embargo, lejos está de renegar de su presente. "El semáforo también está muy bueno, conectar con la gente, intentar sacarles una sonrisa, es lo que yo me propongo en el día a día".

Además dijo que con lo que él gana trabajando tres días en una ciudad, puede vivir "un mes en la naturaleza", que es donde se siente "más en casa".

Julián había contado que mientras su hijo vivía en Panamá, él viajó hasta allí y se animó a compartir esa vida "hippie".