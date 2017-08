Un actor de la exitosa telenovela Avenida Brasil confesó que le gustaría trabajar en una ficción argentina

-

Ronny Kriwat fue uno de los galanes de "Avenida Brasil", y tras el éxito de la tira, adonde interpretó a Tomás, decidió visitar Buenos Aires.

"Yo sé que ‘Avenida Brasil’ fue un gran suceso acá, recibía muchos mensajes por Facebook, Instagram, WhatsApp y Twitter de argentinos que veían la novela, y estaba muy feliz por eso", contó el actor, y agregó: "Es un placer para mí venir al país que amó esta novela".

Kriwat nació en San Pablo y estudió administración de empresas, pero dejó la carrera porque otra pasión ocupó gran parte de su vida: el teatro. "Mi vida dio un giro cuando empecé a actuar. Yo soy muy tímido y decidí estudiar teatro para abandonar la timidez. Cuando actúo, me suelto. Aunque sigo siendo tímido en la vida normal", contó a Diarioshow.

Pero el brasileño también ejerce de administrador, ya que cumplió uno de los grandes sueños de su vida: tener un negocio propio. Junto a Fabio Bertao (actor de "Moisés y los 10 Mandamientos"), abrieron una pizzería en Río de Janeiro.

"Fabio es un hermano de mi vida, además es mi socio", contó emocionado Kriwat. El actor tuvo sólo una novia en su vida, la actriz Bia Arrantes, con la que mantuvo una relación de dos años.

A "Tomás" le gusta mucho la Argentina, sobre todo las comidas y el carácter de los argentinos, pero más que nada sus mujeres. "Son muy bonitas", dijo y admitió que le gustaría enamorarse de una fan.

Kriwat aseguró que volverá, aunque sabiendo español. "Yo sé que existe esta rivalidad de Brasil y Argentina, pero me gusta mucho este país, quisiera trabajar aquí, no como protagonista, sino como integrante de un elenco para saber cómo se graba aquí. Me dijeron que los actores argentinos son muy generosos, además de talentosos", explicó.