Yanina habló del pacto con Natacha Jaitt

10/08/2017 -

Yanina Latorre (47) habló, por primera vez, del pacto que firmaron Diego Latorre (47) y Natacha Jaitt (41) para que ambas partes dejaran de agredirse, ni siquiera a través de las redes sociales.

Invitado a "Los ángeles de la mañana", Fernando Burlando (52), abogado del comentarista deportivo, aclaró en qué consiste el acuerdo. "Es un pacto de no agresión entre las partes. Por un lado, la familia de Diego y otro, la familia de Natacha. La idea es no agredirse, no salir a hablar de cuestiones que no pueden ser certificadas o aprobadas’, explicó.

Yanina, que escuchaba atentamente lo que decía el abogado de su marido, pidió la palabra para dar su versión y hacer una aclaración: "Por mi parte, y por parte de Diego, nunca hubo una agresión ni una palabra de más hacia nadie. Ni siquiera a los periodistas que nos cuestionaron muchísimo. El pacto lo firmaron para frenar las agresiones y todos los datos innecesarios que se daban. Pero, ni mi marido ni yo jamás hablamos públicamente de nadie que no fuéramos nosotros dos", señaló la panelista del ciclo de Ángel De Brito.