Higuaín compartió un video cantando y le llovieron las burlas

Fotos Higuaín cantando.

Hoy 11:06 -

Gonzalo Higuaín fue el centro de todas las burlas en Instagram, luego de intentar, con muy poca gracia, enviar un mensaje positivo a sus seguidores.

El "Pipita" publicó un video cantando una canción de Carlos Vives junto al siguiente mensaje: "Cuando uno tiene buena energía da buena energía. Es así... buena energía para [email protected] ..gracias por el cariño de siempre..."

Las burlas no tardaron en llegar, entre ellas las de dos conocidos jugadores: Augusto Fernández y Alejandro el "Papu" Gómez. "Qué mirada penetrante, amigo. Piponnnnnnnn, romanticónnnnnnn", le escribió el ex River. Por su parte, Gómez lo acusó de no saber la letra de la canción.

Por otro lado, no faltaron los maliciosos que le escribieron: "Le pifiaste a la canción", o "sos horrible en todo, ¡hasta para saber una letra de una canción!".