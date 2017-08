Cristina admitió: "Muchas veces no fuimos tan humildes como deberíamos haber sido"

Fotos Cierre de campaña de Cristina.

Hoy 18:59 -

En lo que fue su cierre de campaña, la primera precandidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner, se refirió a las declaraciones del presidente Mauricio Macri.

"Dijo que la gente estaba nerviosa por el resultado electoral. El ejercicio democrático que presupone emitir un voto, una opinión, no puede constituir ningún riesgo ni poner nervioso a alguien. Es cierto que la gente está nerviosa porque no llega a fin de mes, porque no sabe si la van a echar de su trabajo, porque no le alcanza el dinero", aseguró CFK.

Con un discurso de más de media hora con una impronta más parecida a la de sus años de Presidente, Cristina Kirchner apuntó contra su rival, Esteban Bullrich: "Lo tienen que esconder y hacer callar la boca". "Decían que era el mejor ministro de Educación de la historia, está claro que no lo era", agregó.

"Durante la campañaaunque todos los candidatos me mencionaban todos los días como un rezo", sostuvo la ex mandataria en La Matanza, la localidad que eligió para ponerle punto final al primer tramo de la campaña electoral previa a las PASO