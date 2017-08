El relato del horror: "No quiero ver más a mi mamá"

Fotos La nena asegura que su madre también la golpea.

Valentina tiene 10 años y siempre vivió con su papá, pero en una carta escrita a la gobernadora María Eugenia Vidal hizo público el horror que debía vivir cada vez que visitaba a su madre: el novio de ésta la manoseaba.

“Yo no quiero ver más a mi mamá. No quiero sufrir más”, escribió la nena en su misiva. En el mismo sentido, manifestó que le contó lo que le sucedía al juez Jorge Daniel Williams, a cargo del Juzgado de Familia N° 6 de La Matanza, y que éste no oyó sus plegarias.

La menor contó que su madre la golpea, la obliga a beber alcohol y a dormir entre ella y su pareja, a pesar de que sabe que el depravado la manosea.

Lee la carta completa de la criatura.