CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Agosto 2017

A LAS 18.00 CORTÁ POR LOZANO

11/08/2017 -

CANAL 7

07.00 BAIRES DIRECTO

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI,TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI,TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

15.30 ELIF

16.45 MAR DE AMORES

18.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN

CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA (CONTINUACIÓN)

23.00 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE

MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 ENAMORÁNDOME DE

RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 AMAZONAS SALVAJE

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 FÓRUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE -

ESTRENO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 ANIMALANDIA

15.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

16.30 CUATRO GUITARRAS

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ALTO CONTRASTE

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 ANIMADORES

CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS

NUESTRO FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

PELÍCULAS

TNT

06.25 KARATE KID

08.44 KARATE KID 2

10.55 EL KARATE KID. PARTE 3

13.04 SUPERMAN REGRESA

16.03 HARRY POTTER Y LA PIEDRA

FILOSOFAL

19.05 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

22.00 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?

00.05 DESTINO FINAL

01.57 MÁXIMA COND

CINEMAX

08.06 CHARLIE. LA HISTORIA DE UN

JUGUETE

10.00 VACAS VAQUERAS

11.28 SEMBRADORES DE OPTIMISMO -

HAITI

11.42 CAMINO A LA FAMA

14.04 HONEY

15.57 EL CONTRATO

17.46 OLIMPO BAJO FUEGO

19.56 DAÑO COLATERAL

22.00 #NAME?

TCM

06.46 ALF (TEMPORADA 2)

07.12 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA

1) 07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 3)

09.20 LA PANTERA ROSA

09.35 RETO AL DESTINO

11.52 ELVIS ON TOUR

13.38 ST. ELMO’S FIRE

15.41 TIEMPOS DE GLORIA

17.53 FILADELFIA

20.10 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA

1) 20.35 LA NIÑERA

21.00 D-TOX

23.01 RIESGO TOTAL

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,

ASUNTOS INTERNOS

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, UNA

HISTORIA DEL PAIS DE LAS MARAVILLAS

11.00 HOUSE M.D., LA ACEPTACIÓN

12.00 HOUSE M.D.,LA AUTOPSIA

12.55 GRIMM

13.45 FULLSCREEN

14.15 BEAN. EL NOMBRE DEL DESASTRE

16.00 HOUSE M.D., HUMPTY DUMPTY

17.00 HOUSE M.D., ES O NO ES

18.00 GRIMM

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,

SORPRESA DE OCTUBRE

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,

VOCES DISONANTES

21.00 ¿... Y DONDE ESTÁN LAS RUBIAS?

23.10 CHIQUITO PERO PELIGROSO

STUDIO UNIVERSAL

09.35 FULLSCREEN

10.05 TRAICIÓN CONYUGAL

12.05 ENEMIGO OCULTO

14.05 ARMA FATAL

16.45 SANGRE, SUDOR Y GLORIA

19.30 FULLSCREEN

20.00 EL LIBRO DE LOS SECRETOS

22.35 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO

A DÓNDE IR

BAR CUBIC

(AVELLANEDA 25)

+VIERNES 11, A LAS 23, MISHKY

VACILÓN, CON EMMANUEL

“CHALA” CARDOZO, MIGUEL

VIVAS, MARIANO SARQUIZ,

EMANUEL TOSCANO Y RAMIRO

JUÁREZ LEY.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+VIERNES 11, A LAS 23, ROCK

CON ZION.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+VIERNES 11, A LAS 22, 2º

FESTIVAL MALEGRIA, CON

LAGARTOS DUB, ENSAMBLE,

CARADURAS, TUS MONITORES,

SHUTE REGGAE, BUFLOW

DREAD, LA BRÚJULA TANGO,

LA MISTIKA, HUMONOACIDOS,

ASTILLA ROCK.

ESPACIO ESCUSA

(Bº ALTE. BROWN- 7º PJE.

ENTRE CALLE 16 Y 17)

+SÁBADO 12, DE DE 12 A 23,

“AQUELARRE”, CON LOS CANTOS

Y LA COOP. CULTURAL INTI

HUAYNA, JIMENA LEDESMA,

LUJÁN CARO Y AMIGOS. FERIA

ARTESANAL

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+EL 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS

DE DIVÁN”, DE GABRIEL ROLÓN.

CLUB OLÍMPICO

(LA BANDA)

+SÁBADO 19, “EL CARABAJALAZO”

CON “PETECO”, “LOS

CARABAJAL”, “CUTI” Y ROBERTO,

ROXANA, GRACIELA, “DEMI” Y

ARTISTAS INVITADOS.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO 3

(3D): Animación, Aventura (ATP)

11/08 - 16:00 (Cast) 17:55 (Cast)

TRANSFORMERS : EL

ÚLTIMO CABALLERO (3D):

Ciencia ficción, Acción (+ 13 años)

HOY AL 16/08 - 19:50 (Cast)

EMOJI (3D): Animación, Aventura

(ATP) 11/08 - 16:30 (Cast) 18:30 (Cast)

EL PLANETA DE LOS

SIMIOS: GUERRA (3D):

Drama, Ciencia ficción (+ 13 años)

11/08 - 12/08 - 21:00 (Subt) 00:10

(Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

Comedia (ATP) 11/08 - 17:30 (Cast)

20:00 (Cast) 20: 30 (Cast) 22:35

(Cast) 00:15 (Cast) 00:45 (Cast)

EMOJI (2D): Animación, Aventura

(ATP) 11/08 - 17:00 (Cast) 19:00 (Cast)

CONJURO DEL MÁS ALLÁ

(2D): Terror (+ 13 años) 11/08 -

12/08 - 22:45 (Subt) 00:45 (Subt)

DUNKERQUE (2D):

Histórica, Drama (+ 13 años)

HOY AL 16/08 - 18:30 (Cast)

EL PLANETA DE LOS

SIMIOS: GUERRA (2D):

DRAMA, Ciencia ficción (+ 13 años)

11/08 - 12/08 - 21:30 (Cast) 00:00 (Cast)

CARS 3 (2D): Animación,

Aventura (ATP) 11/08 - 16:15 (Cast)

12/08 - 14:00 (Cast) 16:15 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

CARS 3 ATP Castell. 2D 18:15

(Todos los días) (excepto DOMINGO)

Lunes, martes y miércoles $65

MI VILLANO FAVORITO 3

ATP Castell. 2D 16:20 (Todos los

días) (excepto DOMINGO)

Lunes, martes y miércoles $65

TRANSFORMERS: EL

ÚLTIMO CABALLERO A+13.

Castell. 2D 22:30 (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

ESTRENO Castell. 2D 16:50 (Todos

los días) (excepto DOMINGO)

20:30 - (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

ESTRENO Castell. 3D 17:20 (Todos

los días) (excepto DOMINGO)

Lunes, martes y miércoles $65

EL FÚTBOL Y YO ATP C/

LEYENDA ESTRENO

Castell. 2D 18:50 (excepto

DOMINGO)

21030 - 23:05 (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

EL PLANETA DE LOS

SIMIOS: LA GUERRA Apta 13

años con reserva

Castell. 2D 22:10 (Todos los días)

Castell. 3D 19:20 (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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