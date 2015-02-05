CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Agosto 2017
A LAS 18.00 CORTÁ POR LOZANO
Por El Liberal
11/08/2017 -
CANAL 7
07.00 BAIRES DIRECTO
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI,TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI,TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.30 ELIF
16.45 MAR DE AMORES
18.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN
CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA (CONTINUACIÓN)
23.00 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE
MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 ENAMORÁNDOME DE
RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 AMAZONAS SALVAJE
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE -
ESTRENO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 ANIMALANDIA
15.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
16.30 CUATRO GUITARRAS
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ALTO CONTRASTE
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 ANIMADORES
CANAL 4
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS
NUESTRO FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
TNT
06.25 KARATE KID
08.44 KARATE KID 2
10.55 EL KARATE KID. PARTE 3
13.04 SUPERMAN REGRESA
16.03 HARRY POTTER Y LA PIEDRA
FILOSOFAL
19.05 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL
PRÍNCIPE
22.00 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?
00.05 DESTINO FINAL
01.57 MÁXIMA COND
CINEMAX
08.06 CHARLIE. LA HISTORIA DE UN
JUGUETE
10.00 VACAS VAQUERAS
11.28 SEMBRADORES DE OPTIMISMO -
HAITI
11.42 CAMINO A LA FAMA
14.04 HONEY
15.57 EL CONTRATO
17.46 OLIMPO BAJO FUEGO
19.56 DAÑO COLATERAL
22.00 #NAME?
TCM
06.46 ALF (TEMPORADA 2)
07.12 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA
1) 07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 3)
09.20 LA PANTERA ROSA
09.35 RETO AL DESTINO
11.52 ELVIS ON TOUR
13.38 ST. ELMO’S FIRE
15.41 TIEMPOS DE GLORIA
17.53 FILADELFIA
20.10 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA
1) 20.35 LA NIÑERA
21.00 D-TOX
23.01 RIESGO TOTAL
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,
ASUNTOS INTERNOS
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, UNA
HISTORIA DEL PAIS DE LAS MARAVILLAS
11.00 HOUSE M.D., LA ACEPTACIÓN
12.00 HOUSE M.D.,LA AUTOPSIA
12.55 GRIMM
13.45 FULLSCREEN
14.15 BEAN. EL NOMBRE DEL DESASTRE
16.00 HOUSE M.D., HUMPTY DUMPTY
17.00 HOUSE M.D., ES O NO ES
18.00 GRIMM
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,
SORPRESA DE OCTUBRE
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,
VOCES DISONANTES
21.00 ¿... Y DONDE ESTÁN LAS RUBIAS?
23.10 CHIQUITO PERO PELIGROSO
STUDIO UNIVERSAL
09.35 FULLSCREEN
10.05 TRAICIÓN CONYUGAL
12.05 ENEMIGO OCULTO
14.05 ARMA FATAL
16.45 SANGRE, SUDOR Y GLORIA
19.30 FULLSCREEN
20.00 EL LIBRO DE LOS SECRETOS
22.35 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO
A DÓNDE IR
BAR CUBIC
(AVELLANEDA 25)
+VIERNES 11, A LAS 23, MISHKY
VACILÓN, CON EMMANUEL
“CHALA” CARDOZO, MIGUEL
VIVAS, MARIANO SARQUIZ,
EMANUEL TOSCANO Y RAMIRO
JUÁREZ LEY.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+VIERNES 11, A LAS 23, ROCK
CON ZION.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+VIERNES 11, A LAS 22, 2º
FESTIVAL MALEGRIA, CON
LAGARTOS DUB, ENSAMBLE,
CARADURAS, TUS MONITORES,
SHUTE REGGAE, BUFLOW
DREAD, LA BRÚJULA TANGO,
LA MISTIKA, HUMONOACIDOS,
ASTILLA ROCK.
ESPACIO ESCUSA
(Bº ALTE. BROWN- 7º PJE.
ENTRE CALLE 16 Y 17)
+SÁBADO 12, DE DE 12 A 23,
“AQUELARRE”, CON LOS CANTOS
Y LA COOP. CULTURAL INTI
HUAYNA, JIMENA LEDESMA,
LUJÁN CARO Y AMIGOS. FERIA
ARTESANAL
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+EL 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS
DE DIVÁN”, DE GABRIEL ROLÓN.
CLUB OLÍMPICO
(LA BANDA)
+SÁBADO 19, “EL CARABAJALAZO”
CON “PETECO”, “LOS
CARABAJAL”, “CUTI” Y ROBERTO,
ROXANA, GRACIELA, “DEMI” Y
ARTISTAS INVITADOS.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3
(3D): Animación, Aventura (ATP)
11/08 - 16:00 (Cast) 17:55 (Cast)
TRANSFORMERS : EL
ÚLTIMO CABALLERO (3D):
Ciencia ficción, Acción (+ 13 años)
HOY AL 16/08 - 19:50 (Cast)
EMOJI (3D): Animación, Aventura
(ATP) 11/08 - 16:30 (Cast) 18:30 (Cast)
EL PLANETA DE LOS
SIMIOS: GUERRA (3D):
Drama, Ciencia ficción (+ 13 años)
11/08 - 12/08 - 21:00 (Subt) 00:10
(Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
Comedia (ATP) 11/08 - 17:30 (Cast)
20:00 (Cast) 20: 30 (Cast) 22:35
(Cast) 00:15 (Cast) 00:45 (Cast)
EMOJI (2D): Animación, Aventura
(ATP) 11/08 - 17:00 (Cast) 19:00 (Cast)
CONJURO DEL MÁS ALLÁ
(2D): Terror (+ 13 años) 11/08 -
12/08 - 22:45 (Subt) 00:45 (Subt)
DUNKERQUE (2D):
Histórica, Drama (+ 13 años)
HOY AL 16/08 - 18:30 (Cast)
EL PLANETA DE LOS
SIMIOS: GUERRA (2D):
DRAMA, Ciencia ficción (+ 13 años)
11/08 - 12/08 - 21:30 (Cast) 00:00 (Cast)
CARS 3 (2D): Animación,
Aventura (ATP) 11/08 - 16:15 (Cast)
12/08 - 14:00 (Cast) 16:15 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
CARS 3 ATP Castell. 2D 18:15
(Todos los días) (excepto DOMINGO)
Lunes, martes y miércoles $65
MI VILLANO FAVORITO 3
ATP Castell. 2D 16:20 (Todos los
días) (excepto DOMINGO)
Lunes, martes y miércoles $65
TRANSFORMERS: EL
ÚLTIMO CABALLERO A+13.
Castell. 2D 22:30 (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
ESTRENO Castell. 2D 16:50 (Todos
los días) (excepto DOMINGO)
20:30 - (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
ESTRENO Castell. 3D 17:20 (Todos
los días) (excepto DOMINGO)
Lunes, martes y miércoles $65
EL FÚTBOL Y YO ATP C/
LEYENDA ESTRENO
Castell. 2D 18:50 (excepto
DOMINGO)
21030 - 23:05 (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
EL PLANETA DE LOS
SIMIOS: LA GUERRA Apta 13
años con reserva
Castell. 2D 22:10 (Todos los días)
Castell. 3D 19:20 (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65