FÚNEBRES | 11 de Agosto de 2017

11/08/2017 -

Fallecimientos

11/8/17

- Francisca Solana Juáres (La Banda)

- Humberto Morales (Loreto)

- Rubén Eduardo Cornelli

- Nilda Cáceres (Las Termas)

- Nora Beatriz Funes

- Hugo Alberto Juárez

- Nicolás Suárez (Las Termas)

- Rufino Agustín Salvatierra (Las Termas)María Marta del Valle Herrera Zavalía

- Claudio Horacio Nencini

- Juan Carlos Cuellar (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁLVAREZ, LAIDA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. La comunidad educativa del Agrupamiento Nº 86123 con sede en Santa María participa con dolor el fallecimiento de la mamá del Prof. Carlos A. Díaz y ruega por el celestial consuelo a su familia por su gran pérdida.

ÁVILA SGOIFO, ELIZABETH ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció en San Isidro - Bs. As. el 7/8/17|. Betsy, otro ángel que subió al Cielo, elevamos oraciones en su memoria. Esmera, Coca, Licha y Gabriela Sapag acompañan en estos difíciles momentos a su querida familia.

ÁVILA SGOIFO, ELIZABETH ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció en San Isidro - Bs. As. el 7/8/17|. Lucy Kobylañski participa el fallecimiento de la hermana de la querida Cristina, la acompaña en la oración y el afecto junto con los demás seres queridos.

CEQUEIRA, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció en Resistencia Chaco el 8/8/17|. Si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos, así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos. Romanos 14:8. Su hermana Clarisa Cequeira de Gómez, sus sobrinos Myriam, Vanezza Gómez, Marcelo Orieta, Lucas y Ana Belén Orieta, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en dicha provincia. Ruegan oraciones en su memoria.

CEQUEIRA, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció en Resistencia, Chaco el 8/8/17|. Su hermana Inés Valdez, sus sobrinos Sebastián, Ramiro y Néstor Lazarte Valdez, sus sobrinos nietos Ulises y Francisco Lazarte, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fuero inhumados en dicha provincia. Elevan oraciones en su memoria.

CEQUEIRA, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció en Resistencia, Chaco el 8/8/17|. Su hermano político Segundo del Castillo, sus sobrinos César, Héctor, Abelardo, Maria Rosa, Maria Teresa y Maria Alejandra del Castillo, sus sobinos politicos Hugo Acosta Paglioni, Carlos Eljall y sobrinos nietos Cecilia, Carla, Celeste, Agustina, Cesitar, Jazmin, Lautaro, Delfina, Martina, Santiago, Guillermina, Joaquin, Gabriela y Tomas Eljall participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en dicha provincia.

CHAIKH, EDUARDO DR. (Pelado) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17 en la ciudad de Bs. As. Cap. Fed|. Raúl y Gustavo Basbús con sus familias participan el fallecimiento de su amigo Pelado.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Su madre Luisa, sus hijos Mauricio, Belinda Cornelli, h. pol. Eleana, nietos Lorenzo y Allegra, participan su fallecimiento, su restos serán inhumados a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo P.L.Gallo 330 S.V. Nº 1.Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Sus primos Deny, Oscar, Néstor, Marcelo, Adrián, y Pablo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Adrián Cornelli y Flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Marcelo Cornelli y su flia., Silvia, Ignacio y Facundo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Luis Eugenio Agüero y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Marta, Eduardo, Negro (a), Lucía, Inés y Juan José Pellicer Yocca y sus respectivas familias acompañan a su querida mamá Niní y familia en estos momentos de tanto dolor y tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. El grupo de viudas del Movimiento Familiar Cristiano: Dora de Jimenéz, Irma de Di Piazza, Florinda de Reynoso, Ada Luisa de Lezana, Lidia de Serrano y Emilise de Benavente participa el fallecimiento del hijo de la amiga Niní Romero de Cornelli con mucho dolor, elevando oraciones para la paz de su alma. El novenario de misas se celebra en Catedral Basílica a partir del 10/8 a las 20.30 hs.

CUELLO DE HERRERA, ASENCIÓN DEL TRANSITO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. María Teresa M. de Alcaide y flia, participa con pena su fallecimieno y acompañan en estos momentos de dolor a sus hijos, nietos y demás familiares con oraciones por su descanso eterno.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Alberto Tauil y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Tufí Saad y Sra, Azucena Azar, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Lucy Kobylañski participa el fallecimiento del hermano de la querida Gringa, la acompaña en la oración y el afecto, junto a los demás seres queridos.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Falcione. Significa Club Atlético Unión Santiago y José Vicente es decir socio, jugador, dirigente, presidente y sobre todo hincha. Cuanto te extrañaremos amigo, gracias por tanto amor a nuestro club. Tu Club. Seguramente estarás en cada corazón tricolor que late domingo a domingo, hasta siempre. La comision directiva, socios, jugadores y simpatizantes, acompañan a su familia toda en estos momentos de dolor.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Su abuela María Cristina Vázquez Ger (Nena), participa con profunda tristeza la partida de su querida nieta. Eleva oraciones en su querida memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Sus tíos Adriana Díaz, Roberto Daives, sus hijos Rober, Germi y Meli participan con profundo dolor y acompañan a Mari y Martín, sus hijos, Maxi, Miki y Matias, en estos dificiles momentos.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Tu partida dejó un vacío en nuestros corazones que solo Dios podrá curar. Te extrañamos y te recordaremos siempre con la dulzura y la alegría que te caracterizaba. Pido consuelo y resignación para toda tu familia: Luciano Alvarado y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Taio Cheble, participa y acompaña a Marisa y flia en estos momentos. ¡Fuerza!

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Dres. Manuel Elías, Rodrigo Gallardo, Verónica Angeleri, Claudia Muratore y Patricia Omill, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Marquesa Adriana Zurita y familia acompañan en el dolor a la querida Marisa, mamá de Macarena, y a su abuela Nena, profundamente consternados por tan sensible pérdida, pero con el pleno convencimiento de que ya se encuentra al lado de Jesús, María y José.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Judith Demasi, amiga desde la juventud de su abuela Nena Vázquez, la saluda con mucho cariño comprendiendo su gran dolor. Que el Señor la tenga en su Gloria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Ana María Bruchmann, Marcelo Espeche, Cecilia y Augusto Espeche acompañan a Marisa con enorme cariño en este momento doloroso por la partida de su hija Macarena. Dios le dé paz y resignación.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazuchini, sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Imelda y Silvia Rojas Ahumada, su hija Maria Silvia Cuestas de Molina, su esposo Ing. Pedro Molina y sus hijos, participan con profundo dolor el inesperado fallecimiento de Macarena y abrazan con cariño a su querida abuela Nena, a sus padres y hermanos en estos momentos de tanto dolor. Elevando oraciones en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Las compañeras su madre Marisa Díaz de la Promocion 77 de la Escuela Sor Mercedes Guerra de las Hermanas Franciscanas participan con profundo dolor el fallecimiento de su hija Macarena. Elevan oraciones en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Liz Hoyos, Ana, Camila y María Angelica Cornet comparten este profundo dolor con sus amigos Martin y Marisa y sus hijos. Recordándola siempre con su hermosa sonrisa.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Despedimos con profundo dolor a nuestra querida amiga de la infancia Maca, recordando siempre los momentos vividos con mucha alegria. Te vamos a extrañar. Adolfo Roldán, Camila y Maria Angélica Cornet.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Ing. Luciana Zavaleta y familia, paticipan con profundo dolor su fallecimiento.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Compañeros de su padre Ing. Martin Fenoglio, acompañan a toda su familia en este dificil momento. Ing. Luciana Zavaleta, Ing. Noelia Rojo, Ing. Hernán Santini, Ing. Pedro Molina, Ing. Daniela Yacuno, Arq. Ana Bravo, Medica Veterinaria Axel Fernandez Salomon, Med. Vet. Gustavo Muñoz, Rafael Cianferoni, Tec. Agron. Juan Maldonado, Gustavo Lund, Mariana Ruiz Corvalán.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. María Mercedes Paz de Ocaranza y Víctor Hugo Ocaranza participan con profundo dolor su fallecimiento.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Ana Maria Bravo de Jorge y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. María Mercedes Ocaranza, participa con profundo dolor su fallecimiento.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Fenoglio Macarena. De algún modo y en algún momento de nuestras vidas, iluminaste nuestra casa con tu presencia y fuiste parte de nuestra familia. Siempre vas a estar en cada uno de nuestros corazones. Nicolás, Alejandra, Tere y Josefina Juárez Villegas.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Dr. Guillermo Daniel Molinari, su esposa Griselda Farías e hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Cuánta tristeza nos causa tu prematura partida querida Macarena. Estarás siempre en nuestros corazones. Agostina Roldán Cantos y Flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Altísimo paz y consuelo para sus padres, hermanos, abuelos y demás familiares.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Agustín Ignacio Maidana, Juan M. Maidana, María Pia Corvalán, Juan Macarena y Francisco Maidana participan con dolor su fallecimiento.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Querida Nena; comprendo tu inmenso dolor y sé que en estos momentos no hay palabras, no hay consejos, no hay consuelo. Solo te doy un fuerte abrazo extensivo a Marisa, a Oscar a quien tengo un gran cariño, a Gustavo y a toda tu querida flia. y ruego a Dios los ilumine para que alcancen cristiana resignación y para que, aprendan, poco a poco a vivir sin la presencia física de la hermosa Macarena. Mony y Lucho.

FENOGLIO, MARÍA MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Lidia Alicia Allub y Rodrigo Gómez Mena participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Marisa y familia con afecto. Elevan oraciones en su memoria.

FUNES, NORA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Sus hijos Sandra, Sergio, Pablo, Gabi, h. politicos Daniela, Wada, Cesar, Javier, nietos Ramiro, Chicho, Noe, Virgi, Jonas, Agos, su bisnieta Maia y demás familiares. Sus restos fueron inhuimados en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Iosep.- SERV. COCHERÍA NORTE La Plata 162. 4219787.

FUNES, NORA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus sobrinos Fany, Ramón y Pedro Funes y flia, participan su fallecimiento.

FUNES, NORA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos. Su sobrino Pedro Funes, Marta y Fernanda, participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

FUNES, NORA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. La secretaria general Sra. Nora Rodríguez, comisión directiva y personal del Sindicato de Maestros Especiales, docentes y empleados de la Educacion de Santiago del Estero (SI.M.E.S.E.) participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la fonoaudióloga Sandra Peralta Funes. Se ruegan oraciones en su memoria.

FUNES, NORA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Dirección, administración, médicos, para médicos, enfermeras de maestranza y servicios generales del Hospital de la ciudad de Forres, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Sergio Peralta Funes. Se ruega una oración en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Sus hijos Adolfo y María Herminia Giménez, nietos Solana, Nicanor, Maria Herminia, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Jardin del Sol. hs. 11. Casa de duelo. P.L Gallo 390 S.V. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNO SRL.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Tus amigas de siempre jamás se olvidarán de tu sonrisa. Dra. Gabriela Silvenses, Dra. Nora Utrera de Avila y Zulma Suárez, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida hermana. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Raúl Lorenzo, Graciela Toscano y sus hijos María Victoria, Carlos Mariano y Jorge Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

HERRERA ZAVALÍA, MARÍA MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Carlos Mariano Lorenzo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Marta, mamá de su íntimo amigo Adolfo. Elevan una oración en su memoria.

JUÁREZ, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Su esposa Gringa Santillán, sus hijos Liliana, Silvia, Hugo, nietos, Lucas, Mauro, Javi, Julieta, Agostina, Sofia, Ignacio, bisnietos Luisana, Tiago y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cementerio La Piedad. Serv. COCHERIA NORTE La Plata 162. 421-9787.

LEDESMA, JOSÉ RAMÓN Dr. (NIKI) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 7/8/17|. "Yo soy la resurrecion y la vida, quien cree en mí, aunque haya muerto vivirá". Su cuñada Petrona Figueroa de Ledesma y sus hijos: Coco, Malula y Carmen, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento de su querido tío Niki y acompañan a sus hijos: Cuti, Marta y Mario y sus respectivas familias. Sus restos fueron inhumados en la Ciudad de Córdoba.

LEDESMA, JOSÉ RAMÓN DR. (NIKI) (q.e.p.d.) Falleció en Cordoba el 7/8/17|. Ignacio Vladimiro Gallardo (Vlady) participa su fallecimiento. Acompaña en el dolor a su hijo Mario, hija política Olga Sarquiz y a sus nietas. Ruegan oraciones en su memoria.

NENCINI, CLAUDIO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Su esposa Cristina Granero, hijos Horacio, Laura, Elisa, h. pol. Mauricio, Gaston, Micaela, nietos Alejo, Augusto, Julia, Bautista, Santino, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Pque de la Paz. hs. 9. Casa de duelo P.L.Gallo 330. S.V.Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

NENCINI, CLAUDIO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tu, el Dios leal, me liberará. Fernanda Ibarra participa con profundo dolor su fallecimiento.

NENCINI, CLAUDIO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos. Sus vecinos Hilda y Mario Ibarra, sus hijos Bruno y Pupe, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NENCINI, CLAUDIO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Familia Medina Ruiz, participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestro querido Horacio. Rogamos una oración en su memoria.Que brille para el la luz que no tiene fin.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. María Teresa M. de Alcaide, Cielito Alcaide y Horacio Hamann participan su fallecimiento y acompañan con oraciones al estimado Luis en tan dolorosos momentos.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Hugo César Frola, participa con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Luis.

POVEDANO DE GÓMEZ, MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Su hija Norma Gómez, sus nietos Alejandro, Pablo y Mónica, nietos politicos Germán y Nadia, sus bisnietos Rocio, Ailen, Lino, Exequiel, Sofía y Thiago, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su querida memoria.

POVEDANO DE GÓMEZ, MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Señor ya está ante ti, dale el descanso eterno. Su hermana política Josefa Boix, sus sobrinos Mirta Povedano y Mario Cavallotti, Olga Povedano y Aristóbulo Paz y sus respectivas flias. participan su fallecimiento.

POVEDANO DE GÓMEZ, MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Sus sobrinos Nora Povedano y Chingolo Arjona, participan con pesar su fallecimiento.

POVEDANO DE GÓMEZ, MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Sus sobrinos Francisco Povedano e Isabel Sánchez, sus hijos y respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

POVEDANO DE GÓMEZ, MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. María Mercedes, Ángel Mario y Liliana Arabia, participan con dolor el fallecimiento de la tia de su cuñado Carlos Briz y acompañan a toda la familia Povedano en este difícil momento.

POVEDANO DE GÓMEZ, MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Oscar Stenberg, su esposa Nelida Bertuzzi, sus hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de esta querida abuela. Ruegan oraciones en su memoria.

POVEDANO DE GÓMEZ, MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Fernando Gonzalo Miranda y Graciela Gandara participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Lucía. Ruegan oraciones en su memoria.

POVEDANO DE GÓMEZ, MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La promocion 68 de la escuela Normal "Manuel Belgrano", participa el fallecimiento de la mamá de Lucía Gomez y la acompañan con profundo afecto en este triste momento.

POVEDANO DE GÓMEZ, MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Mafalda Giménez de Agüero acompaña a sus consuegros y amiga Nilda, a Norma y Lucía ante la partida de su mamá y eleva oraciones en su memoria.

POVEDANO DE GÓMEZ, MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Los cuñados y respectivas familias de su nieto Caio, Juan e Inés, Virginia y Jorge, Patricia, Martin, Adriana y Roberto expresan su pesar y lo acompañan con oraciones.

POVEDANO DE GÓMEZ, MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Alberto Aliene y familia acompañan a sus compadres Nilda y Luis y demás familiares en estos momentos de dolor y ruegan al Señor les de consuelo por esta irreparable pérdida.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Dr. Jorge Francisco Bosco y flia, participan con dolor el fallecimiento de la esposa de su colega y amigo Dr. Hugo Alberto Soria. Rogando a Dios una pronta y cristiana resignación a su familia y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Amalia Elena Felippa de Guber y familia participan con dolor el fallecimiento de su amiga Elba y acompañan a sus hermanos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. La familia del profesor Pedro Osvaldo Alcaide participan el fallecimiento de la esposa del Dr. Hugo Soria. Elevan oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Prof. Roberto Arévalo y su esposa Dra. Concepción Senés participan su fallecimiento. Acompañan a su familia en este momento de dolor y ruegan una oración en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (Nina) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. El amor que sembró toda su vida permanecerá por siempre en nuestros corazones. Su esposo, hijos, hijos políticos, nietos y hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Sta. Rita, al cumplirse cinco meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

DANNA DE STORNIOLO, ROSITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Querida mamá: Te fuiste y se nota tu ausencia, extrañamos tu risa, tus palabras y consejos siempre oportunos y acertados; pero sabemos que ya descansa en paz junto al Señor y a tus seres queridos, padres, hermanos, cuñadas, concuñados y queridos esposo que te precedieron en la partida a los Reinos de los Cielos. Mamá, Tía y Abu.... Rosa, tu recuerdo estará siempre presente en la memoria de toda tu querida familia porque te brindaste siempre con inmenso amor. Tus hijos, hijas politícas, nietos y bisnietos, invitan a la misa con motivo de los 9 dias de su fallecimiento, hoy a las 20 hs. en la iglesia San José del Bº Belgrano. Se ruega una oración en su querida memoria.

FIGUEROA DE PAZ, ENRIQUETA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/09|. Su esposo Juan Carlos, sus hijos Walter y Carla, nietos, su cuñada y sus sobrinos, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 años de su fallecimiento.

IBÁÑEZ, ÁNGEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Su esposa Antonia, sus hijos Ángel, Ramón, Rodolfo, su hija politica Azucena y sus nietos invitan a la misa en la parroquia de Mailín hoy a las 21.30 hs. con motivo de cumplirse el noveno dia de su fallecimiento.

SANGUEDOLCE, SALVADOR ANTONIO (Tano - Turi) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/14|. Padre querido paso el tiempo y todos los días te espero, cuánto dolor, nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Sabemos que estás con él, eso nos da el valor de mirar el Cielo y buscarte entre las estrellas. Padre querido solo nos queda rogar por vos. Su esposa Magui, sus hijos Sergio y Florencia, oficiarán una misa para rogar por el eterno descanso de su alma en la Iglesia Catedral hoy a las 20,30. Rogamos oraciones en su memoria.

TIJERA, SELMIRA LUCÍA (Rusa) (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/13|. Mamita querida, pasa el tiempo y el dolor de tu ausencia está muchas veces, siento la necesidad de una caricia, un abrazo, una palabra de aliento para seguir adelante, ya son 4 años de no tenerte, de extrañarte, de llorarte, pero me consuela saber que estás descansando en paz, mamita querida. Te pido que desde el cielo me extiendas tu mano para darme fuerzas para seguir adelante y luchando como siempre. Madre te amamos. Tu hija Alvina y tu nieto Martín invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José de Bº Belgrano.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CORVALÁN, ROLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/17|. Su hijo Negro Gallo, sus nietos; Sandra Orieta, al cumplirse 3 meses de su fallecimiento.

NEME, LUCAS SAMIR (q.e.p.d.) Falleció el11/8/16|. Recordándote hijo amado: Despues de un año de tu partida a mi memoria los hermosos e inolvidables momentos vividos. Me prometí no estar triste por tu partida, hoy solo guardo los recuerdos más dulces de tu carita angelical, la melodía de tus risas y las travesuras compartidas me llenaban de felicidad mi alma. Demasiado perfecto para este mundo. Me hacía, pensar y sentir que valía la pena cada esfuerzo. Solo tú eras mi remanso de paz y armonía al volver a casa a tu encuentro. Mi niño amado eras mi todo, mi fiel compañero. Aunque el tiempo pase tu recuerdo sigue vivo y vivirá en mi corazón de madre. Que te ama en silencio y siento que estás más que nunca a mi lado guiando mis pasos ángel mío. En el cielo ya disfrutan de tu bondad y alegría, se que me espera un ángel en el Cielo. Por ese amor incondicional, por esos abrazos y besos de amor puro. Elevo una oración al Cielo a tu nombre. Concede, Señor, la felicidad de la gloria eterna a tu hijo Samir Neme Fariña a quien has llamado de este mundo cuando el vigor de su niñez embellecia su vida corporal; muestra para con él tu misericordia y acógelo entre sus Santos en el canto eterno de tu alabanza. Por Jesucristo Señor. Amén. Tu madre y familia que te amará por siempre.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORONEL VDA. DE FIGUEROA, MARGARITA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. La comisión directiva del Club San Carlos Unidos, socios vecinos, lamentan profundamente el fallecimiento de su vecina, madre de nuestro miembro de comisión directiva Gulin Figueroa: Mashiro, C.P.N. Durán. Rulo Suárez, Titoto Garcia, Santucho, Noni Paez, Nori Rojo, Pelao Lopez, Sopera Jimenez, Dany Carabajal, Negra Trullenque y demas miembros. Saludamos a sus hijas, hijos políticos, nietos estos difíciles momentos. Rogando oraciones en su memoria.

CORONEL VDA. DE FIGUEROA, MARGARITA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. La comunidad Educativa de la "Escuela Normal Superior Dr. José B. Gorostiaga" participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Prof. Figueroa, María Rosa elevan oraciones en su memoria.

CORONEL VDA. DE FIGUEROA, MARGARITA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Pili Barrionuevo participa con gran tristeza y dolor el fallecimiento de la querida compañera y amiga "Flaca", como te llamamos y a vos te agradaba. Recordaré siempre tus graciosas ocurrencias que junto a todos nuestros compañeros. Te llevo en el corazón con dulce amor. Hago llegar todo mi sentimiento a tus hijos, hermanos, nietos y demás familiares.

CORONEL VDA. DE FIGUEROA, MARGARITA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Alba Valdez de Garzón y su hija Indiana acompañan a su querida amiga María Rosa en este momento de dolor. Hacen extensiva sus condolenciasn a demás familiares.

CUELLAR, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Su hija Inés, h. pol. Sandra, nietos Emiliano, Cristian, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JUÁRES, FRANCISCA SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Sus hijos Norma, Matilde, Inés, su hijo del corazón Héctor, nietos y Alejandro, Gaston, Maxi, Lorena, Rita, Julieta, Matías, Oscar, Marina, bisnieto Mauro, Marisol. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Servicio realizaro por COCHERÍA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 8/8/17|. Querido hermano: más allá de tu partida estarás siempre con nosotros. Su hermano Héctor Pereyra (Chaqui), su cuñada Irma, sobrinos Daniel (Pichón) y Angel (Chiqui), esposas e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 8/8/17|. Su hermana Chicha, su cuñado Néstor, sus sobrinos Karina, Luis, Mariana, Guillermo, Luis Balana y Emilia, participan con dolor su fallecimiento y piden a Dios nuestro Señor lo reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno. Rogando oraciones en su memoria.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. ¡Hermano querido! Descansa en paz, fuiste un buen padre, esposo, hermano, abuelo, luchador incansable ante las adversidades de la vida. Solo me consuela saber que estás entre tus seres queridos, donde no hay tristeza ni dolor. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Su hermana Chabela, Antonio, sobrinos: Lourdes, Stella Maris, Alfredo y sus respectivas flias. participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 8/8/17|. "Tío descansa en paz". Su sobrina Lourdes, su esposo Osvaldo, sus hijas Sol y Belén, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 8/8/17|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del señor hermano de su matriculada Contadora Susana Narcisa Pereyra. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 8/8/17|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del señor hermano de la Contadora Susana Narcisa Pereyra. Elevamos una oración en su memoria y resignación para su familia.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 8/8/17|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor hermano de la Colega, Contadora Susana Narcisa Pereyra. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Toto Carabajal y flia, participan y acompañan en el dolor a su familia. Elevando oraciones en su memoria.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 8/8/17|. Dios los llamó para estar junto a él y a sus seres queridos. Su vecina Elena de Fischer y sus hijos Daniel y flia, Carlos Rodolfo y flia, Teresa Fischer y flia; Felix Juarez y Gladis Luna y flia, acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 8/8/17|. Ya descansas junto al amado Padre. Hugo Robles y flia, Alfredo Tomaselli y flia, Sarita, Cuni, Pela, Eduardo, Julito y Enzo Juarez, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 8/8/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Negro Sily y flia, acompañan en el dolor a su hermano Lito y demás fliares. por su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAAVEDRA DE GALLARDO, CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Acompañan en este momento de profundo dolor a su hijo Rufo Gallardo. Sus amigos y compañeros de trabajo del Ministerio de Educacion. Juan Carlos, Viviana, Lucrecia, Mónica, Ruben, Claudio, Patricia, Mirta y Miryam. Ruegan por oraciones en su memoria.

SAAVEDRA DE GALLARDO, CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Viviana del V. Sánchez junto a sus hijas y nietos, acompañan a su hijo Rufo en este dificil momento.

SAAVEDRA DE GALLARDO, CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. La comunidad educativa de la "Escuela Normal Superior Dr. José B. Gorostiaga" participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Prof. Gallardo Héctor Ernesto, elevan oraciones en su memoria.

SALGUERO DE GONZALEZ, MARÍA INÉS (Peca) (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Peca: Fuiste ejemplo de vida para toda nuestra familia. Te extrañaremos. Lalo Lugones y Lili Martín, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALGUERO DE GONZALEZ, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. "Dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi, aunque esté muerto, vivirá y todo aquel que vive y cree en mi no morirá jamás". El personal directivo y docente del Centro de Jubilados de la Escuela Nº 446, Dr. Carlos Coronel participan con inmenso dolor el fallecimiento de su socia María Inés Salguero. Elevan oraciones en su memoria.

SALGUERO DE GONZÁLEZ, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. "La muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo". Salma López Sahab, Gastón Alles, Sofía, Josefina y Victoria Alles, Nélida Sahab y Juana Sahab, acompañan a sus vecinos: Osvaldo, Julio César, Chiqui y Ariel en tan doloroso momento, rogando oraciones en su memoria.

SALGUERO DE GONZÁLEZ, MARÍA INÉS (Peca) (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. "Señor tu que la viste sufrir en este mundo, llénala de gloria junto a ti". A su clienta y amiga de la Panadería San Francisco: Acompañan a toda su flia. en tan irreparable pérdida. Ruegan una oración a su querida memoria.

SALGUERO DE GONZALEZ, MARÍA INÉS (Peca) (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Sus vecinos y amigos Olga Morero de Najarro, sus hijos Adriana, Marta, Raúl y Cecilia y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos. Se ruega una oración en su memoria.

SALGUERO DE GONZALEZ, MARÍA INÉS (Peca) (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Tía Adela Rodini, sus primos Velia Romero, Liliana Romero, Yoni Romero y sus respectivas familias, abrazan a Osvaldo, Chiqui, Ariel, Julio Cesar y a sus familias, rogando por el descanso eterno de la querida Peca.

SALGUERO DE GONZALEZ, MARÍA INÉS (Peca) (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Francisco Catálfamo, LeticiaToledo, Ariel y Mariel Catálfamo y sus respectivas familias, participan su fallecimiento, acompañan a su esposo, hijos y demás familiares en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CÁCERES, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Su esposo Juan Carlos Jiménez, sus hijas Cristina y Ana, su hijo político Dante y Horacio, sus nietos, bisnietos; participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio local. Ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

CÁCERES, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Los vecinos y amigos de su hija Cristina, Agalo Avila y Mirta Beltrán, hijos y nietos, participan con mucha consternación su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

FIGUEROA, JOSEFA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Blanca Elda Albornoz de Salim, su hermana Segunda Aurelia y sus hijos Nené y Polito junto a sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a la familia en este momento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

MORALES, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Su esposa An Barrientos, sus hijos Claudio, José, Ynés, Soledad, Cristian, h. pol. Maróa, Luis, Karina, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs cementerio de Monte redondo, dpto. Loreto Cob. Iosep. SERV. COCHERÍA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

SALVATIERRA, RUFINO AGUSTÍN (Dn. Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. El Analista Principal Técnico Docente Lic. Wadi Jorge Nabac, Rectora Lic. Emilia Medina, Vicerrectora: Prof. Cristina Parrado, Secretaria: Ing. Perla Gerez, Plantel de Profesores, Personal Administrativo, Personal de Maestranza, Alumnos y toda la comunidad Educativa del Colegio Sesquicentenario Nº 6, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra compañera y colega Prof. Lidia Salvatierra. Se ruegan oraciones en su memoria y resignación a su familia. Las Termas.

SALVATIERRA, RUFINO AGUSTÍN (Dn. Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Cuerpo de Preceptores, Bibliotecarios y Personal Administrativo: Mayra, Andrea, Analía, Ely, Elvira, Nancy, Carolina, Patricia, Verónica, Clara, Perla, Gladis, José, Hugo, Juan, Sebastián, Lucas, Maxi, Fernando, Mathias, Water y Enrique de la Comunidad Educativa del Colegio del Sesquicentenario Nº 6, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra compañera y colega Prof. Lidia Salvatierra. Se ruegan oraciones en su memoria y resignación para su familia. Las Termas.

SUÁREZ, NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 1166 de Cañada del Monte, participan del fallecimiento del Sr. Nicolás, padre de nuestra compañera María Antonia Suarez, elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

ZURITA, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. Claudia, Sofía, Thomaz y Ernesto Lecuona, Julio César Zurita y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío "Carlos". Ruegan oraciones en su memoria. Frías.