Una nueva tarde a pura acción en el marco del Torneo Apertura 2017

11/08/2017 -

El Torneo Apertura 2017 que hace disputar la Fepuse, presentará mañana una nueva jornada de súper acción. El primer turno se jugará a las 14.30 con media hora de tolerancia, mientras que el segundo, iniciará a las 16.30.

Todos los partidos

Este es el programa: En Abogados 2, Abogados Cat vs. Los Halcones y Nápoli vs. Valencia. En Iosep, Aesya vs. Norcen Night y la reserva vs. Lex Doctor. En Alumni, La Gloriosa vs. Nueva Chicago y El Depor vs. la 59. En Los Cardozo, La Pachanga vs. Kinesiólogos e Intocables vs. Dep. Cristal. En Pichones 3, Hampones vs. Ramón Carrillo y Cont. Juniors vs. Met. Dorrego. En Pichones 4, La Eskina FC vs. Abogados Topos y CA Deca vs. José Ignacio.