Mañana se juega la octava fecha del Torneo Clausura 2017

11/08/2017 - FERNÁNDEZ, Robles (C) Con una atractiva programación, mañana sábado se juega un nuevo capítulo del torneo clausura 2017 de la Asociación de Fútbol Amateur de esta ciudad. El programa, que se inicia a las 14 horas con media hora de tolerancia en las canchas donde se juegan dos encuentros y de 15.30 a 16 para los partidos únicos, es el siguiente : En el Pol idepor t i vo Municipal: Trula vs. Bº Sur (C40) y Triunfadores vs. Sol de Américas. En Trula: Villa Elisa vs El Gateao (C40) y Wall Mar Vs. Defensores de Huasi (C50). En Barrio Sur; Wall Mar vs. Forres C40) y Bº Sur vs. La loma C50) Partidos únicos: En El Vinal: All Boys vs. Makiquiosco Antu (C40) y en Colonia El Simbolar: Talleres vs. Las Américas (C40) En El Qu ema o : La Lo - ma vs. Triki (C40) y Gremio vs. Los Amigos (C50) En Las Américas: Bº Belgrano vs. Arsenal (C40) y Trula vs. 9 de Julio (C50). Libre: Tigres (C40) Resultados de la octava fecha: En la categoría 50 años: Wall Mar y B Sur 1 a 1; 9 de Julio 3, Gremio 3; Los Amigos 2, La Loma 1 y Def. de Huasi 1, Trula 1. E n l a c a t e g o r í a 4 0 años: Trula 2, Tigres 0; Talleres 7, All Boys 0; Wall Mar 1, Las Américas 0; Sol de Américas 3, Bº Sur 2; Triki 1, Makiosco Antu 0; Arsenal 4, La Loma 2; Villa Elisa 2, Forres 2 y El Gateao 1, Triunfadores 1