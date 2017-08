Otro sábado con partidos vibrantes en la C40 y C50

-

La Liga Santiagueña de Veteranos siempre está presente los sábados y mañana no será la excepción. Se jugarán los partidos de la tercera fecha del torneo en la categoría C40 y la duodécima en la C50. Habrán de comenzar a las 15 horas, con 30 minutos de tolerancia.

El detalle de los cotejos: en Santa Rita: Santa Rita vs. Pablo Vl (50) y Pablo Vl vs. Barrio 1ro de Mayo. En Dos de Abril, Dos de Abril vs. Carnicería Daniela (50) y Cristián FC vs. Club Atlético Luján. En Los Poros, Ledesma Construcción vs. Islas Malvinas (50) y Verdulería Los Amigos vs. Los Fugitivos. En San Loren zo, Profe Karen vs. Cadetería Alsina y Villa del Carmen vs. Unión. En Estrella Roja, Estrella Roja vs. Cristian FC (50) y Taller Carlos Issi vs. Los Herederos. En San Luis, .Cerrajería José Luis vs. Estrella Roja (50) y San Luis vs. Dos de Abril. En Triángulo Rojo, Triángulo Rojo vs. Carnes Marito (50) y Triángulo Rojo vs. Loma FC. En Los Potros, El Gallo vs. Villa María y Virgen del Rosario vs. Club Piedritas. En Santa Lucía, Ferretería Santa Lucía vs. Aluminio Alu- Mart. En Gremio Judicial 1, Gremio Judicial vs. Centinelas Unidos (50). Libre, Santa Lucía (50