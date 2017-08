Una tarde a puro festejos

11/08/2017 -

La Liga del Sur tuvo el pasado sábado un día en el que se definieron los campeones del Torneo Anual en las dos categorías y en el que se vivió una auténtica fiesta. Los que finalmente se quedaron con el título de campeón fueron Gomería Sara Mañu (33, Zona Campeonato), Club 504 (33, Zona Consuelo), La Verdulería (33, Zona Estímulo), Villa Carolina (33, Zona Incentivo 1), Villa Yocca (33, Zona Incentivo 2), Cioccolani (40, Zona Campeonato), Los Santos (40, Zona Consuelo), Villa María (40, Zona Estímulo), Taller Oeste (40, Zona Incentivo 1) y Taller El Porteño (40, Zona Incentivo 2).

Los resultados de las finales en la C33 fueron: Zona Campeonato, Gomería Sara y Mañu 4, Zanjón 1; Consuelo: Club 504 2, La Fusión de Beltrán 0; Incentivo 1, Villa Carolina 1, París 0; Incentivo 2, Villa Yocca 3, Pilchería Max Mar 1; Estímulo: La Verdulería 2, La Joya Gramajo 1. C40, Zona Campeonato, Cioccolani 1, Palermo 0; Zona Consuelo, Los Santos 3, Las Heras 0; Zona Incentivo 1, Taller Oeste 2, Agrupación Martín Fierro 1; Incentivo 2, Taller El Porteño 3, Parque Sur 0. Pero la actividad no se detiene y mañana desde las 14.30 se juega la primera fecha del Torneo Apertura con este programa de cotejos: en Filial 23, Filial 23 vs. Los Pasajeros (33) y B. Cáceres vs. Las Heras (40). En Boca de Los Flores, Club 504 vs. Bº Cáceres (33) y Expreso Lo Bruno vs. Villa María (40). En París, París FC vs. Fernández (33) y Sp París vs. Los Santos (40). En Los Halcones 1, La Brown vs. San Carlos (33) y Sp Araujo vs. Parque Sur (40).

En Defensores de Maco, Acad. Pel Luis vs. La Pampa (33) y Rep. El Globito vs. Corralón San Esteban (40). En Gimnasia de Maquito, Profesores Jrs vs. Villa Yocca (33) y Cioccolani vs. Papelería El Mundo (40). En Ciclón de Flores, Las Heras vs. San Martín (33) y Acad Pel Luis vs. San Carlos (40). En Palermo, Alberto Rueda FC vs. Hotel California (33) y Palermo vs. A. Alianza (40). En Las Monjitas, Villa Antonia vs. Indumentaria Lar (33) y Villa Antonia vs. La Feria (40). En San Martín (VB), Foecyt vs. V. Reconquista (33) y Arquitectos vs. Agrup. Martín Fierro (40). En San Pedro, UTA vs. A.A. Pelé FC (33) y Coy Unidos vs. Paris FC (40). En Vélez de Maquito, Estudiantes de Ulluas vs. Rep El Globito (33) y G. Sara y Mañu vs. Sitravise Ipvu (40). En Villa Yocca, La Verdulería vs. Papelería El Mundo (33) y RG Neumáticos vs. El Carro de Ariel (40). En 8 Hermanos, Los Monkikis vs. Beltrán (33) y Villa Yocca vs. La Brown Malagueña (40).

En Santa María, La Gaucho vs. Los Santos (33) y San Antonio vs. Alte Brown (40). En El Sur de La Vuelta de la Barranca, Moto Full vs. La Castelli (33) y Villa Carolina vs. La Joya Gramajo (33). En Los Pichones 2 de Los Cardozo, Gomería Sara y Mañu vs. Agrup Martín Fierro (33) y Taller Oeste vs. Taller El Porteño (40). En Independiente de Beltrán, La Fusión de Beltrán vs. Empresa La Unión (33) y Nuevo Beltrán vs. El Porvenir (40). En Zanjón 1, Zanjón vs. Pilchería Max Mar (33) y Zanjón vs. Ejército Argentino (40).