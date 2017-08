Sportivo Dora empató y lidera el torneo de la Liga Añatuyense

11/08/2017 -

En el marco de la 6ª fecha del Torneo Apertura 2017 que organiza la Liga Añatuyense de Fútbol, el pasado domingo Sportivo Dora y Platense igualaron 1 a 1 en el estadio “Pucalo”, y el local se convirtió en solitario líder del torneo.

Luciano Sosa a los 18 minutos del primer tiempo adelantaba al local y Osvaldo Gómez a los 19’ de la segunda mitad decretaba la igualdad para Platense, ambos terminaron con 10 hombres por las expulsiones de Miguel Ibáñez y Renzo Caram.

Sportivo Dora será el único puntero de este torneo, al menos hasta que juegue Comercio de Herrera, mientras que Platense sigue en puestos de vanguardia sabiendo que todavía tiene pendiente el partido de la 3ª fecha frente a Alumni de Icaño.

Resultados En los otros encuentros correspondientes a la misma jornada, Talleres y La Plata FC de Bandera igualaron en cero. Mientras que el duelo entre Comercio de Herrera y Atlético Icaño no se jugó por falta de árbitros. Por último Social Pinto goleó a Alumni de Icaño por 3 a 0. Mitre de Colonia Dora tuvo fecha libre.

Próxima fecha El séptimo acto del certamen se disputará el próximo fin de semana, con las siguientes propuestas. Alumni de Icaño vs. La Plata FC de Bandera; Talleres vs. Sportivo Dora; Platense vs. Comercio de Herrera; Atlético Icaño vs. Mitre de Colonia Dora. Libre: Social Pinto.