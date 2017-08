El certamen Amateur de Frías se concentrará en el Tiro Federal

11/08/2017 -

CHOYA, Choya (C) Mañana se pondrá en juego la octava fecha del torneo “Turco” Videla que es coordinado por la Asociación del Fútbol Amateur Friense. El estadio del Tiro Federal de Frías será el encargado de recibir a todos los seguidores de esta liga que ya es una de las principales atracciones futbolísticas de esta ciudad y de la zona. El horario de inicio será a las 13.30. Se recuerda que esta jornada estaba previsto para el pasado fin de semana, pero por razones de duelo se reprogramó para este sábado.

Partidos

El detalle de encuentros será el siguiente: Maestro Véliz vs. Autoservicio La More; Vella Competición vs. Los Leones; Loma Negra vs. Barrio Oeste; Los Tornillos (único puntero con 16 puntos y defensor del título) vs. El Vasco Carnes y a última hora se enfrentarán Gigantes vs. Los Cuervos.