Noche de octavo capítulo para el apasionante torneo Axion Energy en la ciudad de Frías

CHOYA, Choya (C) Esta noche arrancará la octava fecha del campeonato denominado Axion Energy que es organizado por la Liga de las Instituciones de Frías. Los juegos serán desde las 20 y tendrán como escenario las instalaciones del Parque Municipal de la “Ciudad de la Amistad”. El programa será el que se detalla a continuación: Loma Negra vs. Técnica; Aoma vs. Obras Sanitarias; Club Social vs. Hípico; Policía vs. Tránsito y Comercio vs. La Bio. Libre Polideportivo.

Posiciones

Las posiciones t ienen en lo más alto al elenco de Obra s Sa n i t a r i a s 14 c o n puntos. Luego se ubican La Bio 13; Hípico y Club Social 12; Técnica y Aoma 10; Policía y Comercio 7; Polideportivo 5; Tránsito y Loma Negra 4.