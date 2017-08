Juan Ignacio venció a Palo Carabajal y se consagró campeón

11/08/2017 -

El pasado fin de semana, en cancha de Central Córdoba se disputaron los partidos finales de la Copa de Oro del Torneo 464º Aniversario de la Provincia de Santiago del Estero, paras las categorías Libres. En las mismas, Juan Ignació superó a Palo Carabajal por 4-0, mientras que Contadores Sports le ganó en penales a Antajé. Mañana se jugará la fecha con este orden:

En Obras Sanitarias: La Esquina vs. Ting. Albarracín (40) y Santillán Inst. vs. Los Amigos (40). En Ciencias Económicas: Cs. Económicas vs. Yanda (45) e Ingenieros vs. Copse (50) (Final Copa Oro). En Copse: Copse Galáctico vs. Bioquímicos (L); Copse vs. Newbery (45); Copse vs. Palo Carabajal (45). En Sivipse: Cyac Sgo. vs. Quirófano (50) y Contadores vs. Ma-Go Rep. Fc (50).

En Estudiantes Los Pereyra: Amigos Beltrán vs. Ingenieros AFC (50) y Villa Robles vs. Unse Exacta (40). En Rubia Moreno: Sanatorio Norte vs. Maestros Termas (40) y PVC Banda vs. Arquitectos. En Complejo Polly Cancha 1; 100% Bandeños vs. Hormiga Paz (40); San Martín T. vs. La Bomba (50); Agrupación 1 Mayo vs. Sutiaga (L). En C. Polly C. 2: Desafío vs. Abogados Cat (40); Porvenir Fc vs. San Carlos; X Siempre Láser vs. Potenza Diésel. En Banfield: Real Smata Fc vs. Echeverría Fc (L) y Cyac La Banda vs. Sivipse (45) (Final Copa de Oro).

En Estrella Roja: Deportivo JJ vs. Quilmes Fc (L) y Banfield Fc vs. Defensa Civil (40). En Telefónicos: Yanda vs. Estrella Roja (40) y Telefónicos vs. Bioquímicos (50). En Bioquímicos: Bioquímicos vs. Zambón Seguros (40) y Bioquímicos vs. Alumni (45). En Iosep 3: Sem. Rossi vs. La Congreso (L) y Farmacia vs. Abog Topos (40). En Logística: Tuki Las Delicias vs. Imer Fc (L) y El Fortín vs. Desafío (45). En Atsa 2: Los Bukys vs. Despensa Sgo. (L); Asel vs. F. Dr. Obrero (50); Adi Salud vs. Prof. Monteros (L): En San Esteban: Nueva Autonomía vs. Met. Dorrego (40) y Lar vs. Lealcito’s (50). En Cassaffousth: La Güemes vs. Sp Servicios (40) y Villa Negrita vs. Red Star Abog (45).

En Potrerito 2, cancha 1: Brima Fc vs. Milán Fc (L); Anestesia vs. Cuervos Max (40); Taller Dany vs. Ingenieros (40). En Potrerito 2, C. 2: Moto Juan vs. Sportivo Garupa (L); Abogados vs. Médicos Rebeldes (45); Estafeta vs. Industria Fc (L). En Potrerito 2, C. 3: El Rejunte vs. Villa Negrita (L); Radio T. Siglo XXI vs. Joyería Luciana (L); Abogados vs. Chacarita (50). En Potrerito 2 C4: La San Juan Fc vs. Chelsea Fc (L); San José vs. Colón Fc (L); Choya Fc vs. Alvi Fc (40). En Upcn 2: Radio T. Rojo vs. Abog. Cuervos (L) y Huaico Hondo vs. Marm. Virgen del Valle (40). En Médicos: Médicos vs. Piquito Fc (40); Médicos vs. Obras Sanitarias (50); Club De Amigos vs. Contadores Sp (L). En Antajé: Antaje vs. Ciudad Satélite (L) y Galácticos vs. UTA (40)