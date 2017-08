Cavallotti confía que el resultado del domingo será un piso para crecer rumbo a octubre

11/08/2017 -

El Partido Popular Cruzada Santiagueña con el Dr. Francisco Cavallotti a la cabeza, concretó el cierre de campaña de cara a las Paso en la ciudad de Las Termas de Rio Hondo, mediante el armado de estructura orgánica de Cruzada Santiagueña.

Con participación de dirigentes peronistas, el precandidato a diputado nacional en primer orden, resaltó que "la ciudadanía santiagueña no debe olvidarse que Cruzada Santiagueña hace 9 años que no participa de un proceso electoral, y en poco menos de dos meses, pudimos armar en todos los departamentos de la provincia, de una manera prolija con militantes que privilegia la mística por sobre las conveniencias", indicó. El dirigente, subrayó que "logramos el objetivo que no es fácil, porque Santiago es una provincia grande a lo largo y ancho".

"El 13 de agosto -dijo- será para nosotros en cuanto a lo cuantitativo, solamente un piso. Tenemos aun dos meses más para seguir creciendo, y por supuesto que después de este domingo, triplicaremos el esfuerzo a los fines de aumentar los caudales electorales".