"Wanchope" Ábila evitó avivar la polémica del pasado con Nadur

Fotos GOLEADOR. Ramón Ábila espera rendirle al Globito en la cancha y después pensar en su incorporación a Boca Juniors.

11/08/2017 -

El delantero Ramón "Wanchope" Ábila, reincorporado a Huracán tras su paso por Cruzeiro, de Brasil, minimizó sus diferencias con el presidente Alejandro Nadur, al afirmar que regresa a Parque de los Patricios para "jugar y no para trabajar en la presidencia" y remarcó que "no le debe a nadie" y que está tranquilo porque no se comportó "mal" con el club.

"No hace falta tener buena relación. Yo juego adentro de la cancha y no en la Comisión Directiva. Anoche estuve con el presidente (Nadur) y lo pude mirar a los ojos porque yo no le debo nada a nadie y no me comporté mal con nadie", manifestó Ábila en la conferencia de prensa.

"Tengo un compromiso con la gente, que me quiere, y a la que me debo. Me siento a gusto en este club, que me da la posibilidad de volver", declaró el cordobés en una nota previa con TyC Sports.

El regreso de Ábila al fútbol argentino como jugador de Boca Juniors, que compró la mitad del pase que pertenecía a Cruzeiro, pero lo cedió a préstamo a Huracán, revolucionó la fría y ventosa mañana de jueves del predio La Quemita.

"Wanchope", autor de 54 goles en su primer paso por Huracán, ingresó al predio minutos antes de las 9 y a las 9.30 salió al campo de juego "emponchado" con la ropa de Huracán.

La presencia de Ábila en la sala donde habitualmente se atiende a la prensa se demoró por las dos entrevistas exclusivas con dos canales deportivos y luego por un asado que comió el plantel y el cuerpo técnico en los quinchos.

A pesar de la novela que generó su regreso, Ábila le restó importancia a su enfrentamiento con Nadur, con quien se marchó peleado en su ciclo anterior. "Quiero jugar en este club, lo que pase después no me interesa. Mi familia y mis amigos ya los tengo", relativizó.

Por último, reconoció que su amigo Carlos Tévez lo felicitó por su retorno al fútbol argentino y se ilusionó con jugar junto a él en Boca Juniors a partir del año próximo aunque intentó focalizarse en lo que serán estos meses en Huracán.