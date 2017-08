"El plantel está acorde a las expectativas"

11/08/2017 -

El entrenador de Olímpico, Hernán Laginestra, ya trabaja con todos los nacionales en La Banda. Aún resta confirmar una ficha, pero el ex DT de Estudiantes de Concordia está muy satisfecho con la plantilla.

"Estoy muy conforme con el plantel que se armó. Creo que está acorde con las expectativas que tiene el club. Después, todo este potencial que tenemos en lo individual hay que ensamblarlo para poder armar un equipo, que al cabo es lo más importante", aseguró el coach, en diálogo con EL LIBERAL.

"Me gusta jugar el básquet que intentamos desplegar en Estudiantes de Concordia. Un equipo aguerrido en defensa, que tiene las reglas claras. Y en ofensiva, varios jugadores que puedan anotar entre 8 y 11 puntos, más los dos goleadores que todo equipo tiene", destacó.

Luego, Laginestra se refirió al jugador que resta para completar el plantel. "Estamos buscando un base/escolta, que es la ficha que nos falta. Estamos buscando un jugador extranjero para ese puesto. No sabemos aún si latino o americano. Se están analizando las propuestas que nos llegan".

Por último, dijo: "Estoy agradecido al club por la manera en la que busca consolidar este proyecto. Cada petición mía fue bien recibida por el presidente. Me llevó a elegir Olímpico la organización del club. También Santiago, porque me gusta como acompañan al equipo. Me llevé gratas sensaciones cada vez que vine a La Banda".