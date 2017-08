El rugby concentra su actividad mañana

Fotos DESAFÍO. Debido a que el domingo se realizarán las Paso en todo el país, mañana habrá mucho rugby.

11/08/2017 -

Toda la programación del rugby local y regional se concentrará mañana sábado, debido a que el domingo se realizarán las Paso.

Por el Súper X local, se jugarán dos partidos pendientes de la séptima fecha de la Zona B, que son muy importantes con vistas a la clasificación. En Fernández se medirán Club de Amigos y Olímpico en un duelo clave para ambos, mientras que en esta ciudad, Santiago Lawn Tennis recibirá a Sanavirones de Bandera, en búsqueda de consolidar su liderazgo en el grupo.

Mientras tanto por el Regional del NOA, por el Top 10 Lawn Tennis visitará al Jockey Club de Salta para intentar dar la sorpresa y lograr su primer triunfo de la segunda fase.

Sin dudas la Zona Promoción traerá los choques más interesantes para los santiagueños, dada la paridad que hubo hasta el momento. En esta ciudad Santiago Rugby, que viene de una racha ganadora de 3 partidos, recibirá al Jockey tucumano, uno de los escoltas, en tanto que en Salta, Old Lions visitará al líder Gimnasia y Tiro.

Además, el Regional Juvenil disputará la quinta fecha.

Súper X. 16.00: Club de Amigos vs. Olímpico; 16.30: Santiago Lawn Tennis vs. Sanavirones. Regional del NOA. Jockey Club (Sal) vs. Santiago Lawn Tennis; Gimnasia y Tiro vs. Old Lions y Santiago Rugby vs. Jockey Club (Tuc) (todos a las 14.15 en Intermedia y 16 en Primera). Regional Juvenil. Santiago Lawn Tennis vs. Suri (12.30 en M15 y M16 y 14.00 en M17); Gimnasia y Tiro vs. Old Lions (12.30 en M15 y M17 y 14.00 en M16 y M19); Jockey Club B vs. Santiago Rugby (12.30 en M15 y M16). Católica RC vs. Santiago Rugby (14.00 en M17). Juv Local. Club de Amigos vs. Olímpico (14.30).