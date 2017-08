Natalia Vera emocionó a todo Beltrán y ya piensa en una medalla en el Mundial

Fotos FELICIDAD. La joven deportista beltranense se mostró feliz por el gran recibimiento que tuvo en su casa luego de la conquista de las tres medallas de oro.

11/08/2017 -

La medallista panamericana beltranense, Natalia Vera, regresó ayer a su ciudad natal, en lo que será una visita relámpago, y su gente le tributó un recibimiento multitudinario. La gran campeona santiagueña se emocionó hasta la lágrimas.

No es para menos, sus comprovincianos y todos los amigos que cosechó con el ciclismo desde los 13 años la sorprendieron desde el peaje de Fernández, en donde la recibieron con bombas, carteles, saludos, gritos que corearon el "dale campena", "dale campeona", para luego dirigirse en una cararava por la ruta 34 hacia su ciudad natal, pasando antes por Forres, en donde también le tributaron un gran reconocimiento por su esfuerzo, con bocinas, saludos y cánticos. La humilde ciclista, que fue la sensación y la estrella del Campeonato Panamericano de Guadalajara, México, conquistó tres medallas doradas (Scracht, 200 Lanzados, y en los 500 metros) en el velódomo de Guadalajara y el Keirin (con sprint final).

Una vez que llegó al ingreso de Beltán, cientos de personas se congregaron para tributarle su admiración y gratitud por los logros alcanzados.

Natalia Vera junto con su entrenador personal de Rafaela, Daniel Capella, se subieron a un camión que los trasladó por la ciudad, para recibir el saludo y el cariño de su Beltrán querido. Una vez que finalizó la caravana, Natalia se confundió en un abrazo interminable con sus padres, Domingo y Liliana, y demás familiares para generar un momento de profunda emoción.

Orgullo

La destacada ciclista Natalia Vera le dijo a EL LIBERAL que sentía una alegría inmensa y un orgullo por haber representado al país, a la provincia y a su ciudad de la mejor manera.

"La verdad que este recibimiento multitudinario no me lo esperaba. Vino mucha gente que fue testigo de mis inicios en el ciclismo y otros que ya sabían que había ido a perfeccionarme en Rafaela. Estoy muy feliz por este abrazo que me dio mi pueblo querido", dijo.

Luego, ante la consultade qué le pasó por la cabeza cuando ganó su primera medalla, Vera respondió: "Me pasaron muchas cosas en realidad. Muchas de ellas fueron soñadas, pero que siempre anhelé, de poder cruzar la línea y decir que yo lo había ganado. Y ello tuvo mayor valor vistiendo la camiseta de la selección argentina. Para mí es un orgullo y un placer poder darle al país la primera medalla dorada del evento Panamericano", contó.

Luego de recibir numerosos saludos y abrazos, agregó: "Cantar el Himno de tu país y ver flamear a la Bandera argentina fue algo muy emotivo y la verdad que no paraba de llorar", se sinceró esta representante argentina en el ciclismo internacional.

Natalia Vera agradeció el gran apoyo que recibió de su gente y amigos desde Fernández hasta Beltrán. "También tengo la suerte y el placer de que mi entrenador Daniel Capella me quiso acompañar a casa, y bueno se tomó un tiempo para estar a mi lado en mi ciudad", aseguró.

Sobre su futuro, Natalia contó que ya viene trabajando desde Rafaela con vistas a la Copa del Mundo de Italia.

"Pienso seguir con los entrenamientos mañana (por hoy), en la Ruta 1, para el cual invito a todos los ciclistas que me quieran acompañar, a las 15", indicó.

La multicampeona tiene pensado regresar hoy a Rafaela ya que el jueves partiráe a Italia. "Quiero enfocarnme en el trabajo para el Mundial, desde donde espero traer una medalla más para el país", concluyó.