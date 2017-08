Se abre hoy el fuego en la Premier

11/08/2017 -

La liga inglesa, que cuenta con quince argentinos, comenzará hoy en Londres con el partido Arsenal-Leicester, equipo que tendrá al delantero Leonardo Ulloa.

Mañana debutará el campeón Chelsea, que sumó esta temporada al arquero Wilfredo Caballero, ante el humilde Burnley.

La jornada de mañana tendrá además los encuentros entre Watford vs. Liverpool; Crystal Palace vs. Huddersfield Town; Everton vs. Stoke City; Southampton vs. Swansea City; West Bromwich vs. Bournemouth y Brighton vs. Manchester City.